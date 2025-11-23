Elche x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) por La Liga

Elche x Real Madrid disputam hoje, domingo (23/11), a 13° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Elche x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Elche acumula em La Liga um total de 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição.

Já o Real Madrid soma 31 pontos, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 26 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

Elche x Real Madrid: prováveis escalações

Elche: Dituro; Núñez; Affengruber, Chust e Pedrosa; Aguado; Josan, Mendoza, Febas e Rafa Mir; Álvaro Rodríguez.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Arda Güler, Valverde e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé.

FICHA TÉCNICA

Elche x Real Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 17h