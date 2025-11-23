Elche x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) por La Liga Elche e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.11.25 16h00 Real Madrid soma 16 pontos a mais que Elche em La Liga (X/ @realmadrid) Elche x Real Madrid disputam hoje, domingo (23/11), a 13° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Elche x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Elche acumula em La Liga um total de 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição. Já o Real Madrid soma 31 pontos, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 26 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pela Série B Chapecoense e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Athletico-PR x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pela Série B Athletico-PR e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Elche x Real Madrid: prováveis escalações Elche: Dituro; Núñez; Affengruber, Chust e Pedrosa; Aguado; Josan, Mendoza, Febas e Rafa Mir; Álvaro Rodríguez. Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Arda Güler, Valverde e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. FICHA TÉCNICA Elche x Real Madrid Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave real madrid Elche jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44