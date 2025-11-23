Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pela Série B

Chapecoense x Atlético GO disputam hoje, domingo (23/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense acumula na Série B um total de 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 51 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Atlético GO soma 52 pontos, 13 vitórias, 13 empates, 11 derrotas, 39 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Chapecoense x Atlético (GO): prováveis escalações

Chapecoense: Sem informações.

Atlético: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MG)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h30