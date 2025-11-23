Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pela Série B Chapecoense e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.11.25 15h30 A Chapecoense soma 7 pontos a mais que o Atlético-GO na Série B (Rafael Bressan/ ACF) Chapecoense x Atlético GO disputam hoje, domingo (23/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense acumula na Série B um total de 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 51 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já Atlético GO soma 52 pontos, 13 vitórias, 13 empates, 11 derrotas, 39 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Sport x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Sport Recife e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Bahia e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Chapecoense x Atlético (GO): prováveis escalações Chapecoense: Sem informações. Atlético: Sem informações. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Atlético Goianiense Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MG) Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-GO chapecoense jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44