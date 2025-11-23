Athletico-PR x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pela Série B

Athletico PR x América MG disputam hoje, domingo (23/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x América MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico PR é o vice-líder da Série B e acumula 18 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 52 gols marcados e 43 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pela competição.

Já o América-MG está em 13° lugar com 12 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 41 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Athletico PR x América-MG: prováveis escalações

Athletico: Sem informações.

América: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h30