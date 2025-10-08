América-MG x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B América MG e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 08.10.25 20h30 Vila Nova não vence há 8 rodadas da Série B, porém soma 3 pontos a mais que o América (Mourão Panda/ América) América-MG x Vila Nova disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir América MG x Vila Nova ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Vila Nova é o 13° colocado da Série B e acumula 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da Série B do Campeonato. Já o América está em 14° lugar e soma 10 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 32 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelo Brasileirão Mirassol e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário América x Vila Nova: prováveis escalações América: Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Willian Bigode e Fabinho. Técnico: Alberto Valentim. Vila Nova: Halls; Formiga, Walisson Maia, Tiago e Pedro Romano; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer. FICHA TÉCNICA América Mineiro x Vila Nova Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC) Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vila Nova América-MG jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B América MG e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelo Brasileirão Mirassol e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 08.10.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B Avaí e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.10.25 20h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Brasileirão Atlético MG e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 08.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35