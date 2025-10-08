Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

América-MG x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B

América MG e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Vila Nova não vence há 8 rodadas da Série B, porém soma 3 pontos a mais que o América (Mourão Panda/ América)

América-MG x Vila Nova disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir América MG x Vila Nova ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Vila Nova é o 13° colocado da Série B e acumula 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da Série B do Campeonato.

Já o América está em 14° lugar e soma 10 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 32 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

América x Vila Nova: prováveis escalações

América: Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Willian Bigode e Fabinho. Técnico: Alberto Valentim.

Vila Nova: Halls; Formiga, Walisson Maia, Tiago e Pedro Romano; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA
América Mineiro x Vila Nova
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)
Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 21h

.
