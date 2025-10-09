Capa Jornal Amazônia
Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4

A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando

O Liberal

O Clube do Remo entra em campo na noite desta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, para encerrar a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Athletico-PR, quarto colocado e primeiro dentro da sonhada zona de acesso à Série A. A partida representa mais do que a chance de somar três pontos — é também uma oportunidade de o Leão Azul apagar a imagem ruim que ficou da última partida em seu histórico estádio, quando perdeu para o Atlético-GO, além de se aproximar de vez do grupo dos quatro primeiros.

Com 45 pontos, o Remo ocupa a nona posição, três atrás do próprio Athletico. Uma vitória reduziria a distância e confirmaria a boa fase da equipe sob o comando de Guto Ferreira, que venceu as duas últimas partidas na competição. O Baenão, palco histórico e símbolo da torcida azulina, recebe apenas seu segundo jogo nesta Série B. Na primeira vez, contra o Atlético-GO, o Remo foi derrotado, e agora quer usar a força da arquibancada para mudar essa lembrança.

Guto Ferreira deve manter a base das últimas duas partidas, apostando na solidez defensiva e no equilíbrio entre os setores. A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando. Ele deve formar o trio ofensivo com Diego Hernández e Nicolás Ferreira. O atacante Janderson cumpre suspensão, enquanto o capitão Reynaldo segue em recuperação, abrindo espaço mais uma vez para a dupla de zaga Klaus e Kayky Almeida — elogiada pelo treinador após a vitória sobre o Operário.

No meio, o volante Panagiotis, grego que ganhou espaço no time titular no jogo passado, deve seguir na função ao lado do incontestável Caio Vinícius. O colombiano Cantillo volta a ser opção no banco. Nas laterais, Marcelinho segue firme pela direita, e Jorge disputa posição com Sávio na esquerda. O goleiro Marcelo Rangel, um dos pilares da campanha defensiva do time na temporada, sofreu uma pancada no jogo anterior e ainda é dúvida para a partida. Ygor Vinhas pode o substituir.

Do outro lado, o Athletico-PR tenta se recuperar da derrota sofrida para o Atlético-GO. O técnico Odair Hellmann tem problemas na defesa: o zagueiro Léo cumpre suspensão, enquanto Terán e Esquizel permanecem lesionados.

A expectativa é de um jogo intenso no Baenão, entre dois clubes que ainda sonham com o acesso e sabem que o resultado desta quinta-feira pode ser determinante na reta final da competição.

Remo x Athletico-PR

31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: Quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Horário: 21h35 (de Brasília)
Local: Estádio Baenão, Belém (PA)

Remo (técnico: Guto Ferreira)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge (Sávio); Panagiotis, Caio Vinícius e Nathan Camargo (Jaderson); Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha.

Athletico-PR (técnico: Odair Hellmann)
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Belezi; Benavidez, Zapelli, Patrick e Fernando; Luiz Fernando, Mendoza e Viveros.

Arbitragem:
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

