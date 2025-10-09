Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando O Liberal 09.10.25 7h07 O Clube do Remo entra em campo na noite desta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, para encerrar a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Athletico-PR, quarto colocado e primeiro dentro da sonhada zona de acesso à Série A. A partida representa mais do que a chance de somar três pontos — é também uma oportunidade de o Leão Azul apagar a imagem ruim que ficou da última partida em seu histórico estádio, quando perdeu para o Atlético-GO, além de se aproximar de vez do grupo dos quatro primeiros. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com 45 pontos, o Remo ocupa a nona posição, três atrás do próprio Athletico. Uma vitória reduziria a distância e confirmaria a boa fase da equipe sob o comando de Guto Ferreira, que venceu as duas últimas partidas na competição. O Baenão, palco histórico e símbolo da torcida azulina, recebe apenas seu segundo jogo nesta Série B. Na primeira vez, contra o Atlético-GO, o Remo foi derrotado, e agora quer usar a força da arquibancada para mudar essa lembrança. VEJA MAIS Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência' O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo Guto Ferreira deve manter a base das últimas duas partidas, apostando na solidez defensiva e no equilíbrio entre os setores. A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando. Ele deve formar o trio ofensivo com Diego Hernández e Nicolás Ferreira. O atacante Janderson cumpre suspensão, enquanto o capitão Reynaldo segue em recuperação, abrindo espaço mais uma vez para a dupla de zaga Klaus e Kayky Almeida — elogiada pelo treinador após a vitória sobre o Operário. No meio, o volante Panagiotis, grego que ganhou espaço no time titular no jogo passado, deve seguir na função ao lado do incontestável Caio Vinícius. O colombiano Cantillo volta a ser opção no banco. Nas laterais, Marcelinho segue firme pela direita, e Jorge disputa posição com Sávio na esquerda. O goleiro Marcelo Rangel, um dos pilares da campanha defensiva do time na temporada, sofreu uma pancada no jogo anterior e ainda é dúvida para a partida. Ygor Vinhas pode o substituir. Do outro lado, o Athletico-PR tenta se recuperar da derrota sofrida para o Atlético-GO. O técnico Odair Hellmann tem problemas na defesa: o zagueiro Léo cumpre suspensão, enquanto Terán e Esquizel permanecem lesionados. A expectativa é de um jogo intenso no Baenão, entre dois clubes que ainda sonham com o acesso e sabem que o resultado desta quinta-feira pode ser determinante na reta final da competição. Remo x Athletico-PR 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Data: Quinta-feira, 9 de outubro de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília) Local: Estádio Baenão, Belém (PA) Remo (técnico: Guto Ferreira) Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge (Sávio); Panagiotis, Caio Vinícius e Nathan Camargo (Jaderson); Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Athletico-PR (técnico: Odair Hellmann) Santos; Arthur Dias, Aguirre e Belezi; Benavidez, Zapelli, Patrick e Fernando; Luiz Fernando, Mendoza e Viveros. Arbitragem: Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 ALTO ASTRAL Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência' O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo 08.10.25 19h26 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Campeonato Brasileiro Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026 Com o resultado, o Mirassol foi aos 46 pontos e segue na quarta colocação, na frente do Botafogo, quinto 08.10.25 23h22