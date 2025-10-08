Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência'

O clima no Baenão é de confiança. Depois de duas vitórias consecutivas, o zagueiro Klaus garante que o Remo reencontrou a sua essência e chega com o astral elevado para encarar o Athletico-PR, nesta quinta-feira (9), às 21h35, em Belém, pela 31ª rodada da Série B. O confronto é direto: o Leão, 10º colocado, soma 45 pontos e está apenas três atrás do Furacão, que fecha o G4.

“Retomamos a essência do grupo, um astral que está muito bom para o final da temporada, isso é muito importante nesse momento”, afirmou Klaus, que destacou a mudança de ambiente no vestiário após o time voltar a vencer. “O ânimo do grupo está muito bom, com essas duas vitórias a gente sente que pode embalar e voltar a entrar nesse G4.”

O defensor reconhece que o time viveu altos e baixos ao longo da campanha, mas acredita que a instabilidade faz parte da trajetória de todos na competição. “Teve um momento de instabilidade, assim como todos os times tiveram ao longo da competição, e agora a gente volta a buscar esse objetivo”, disse.

Para alcançar o terceiro triunfo seguido, o Remo terá de superar um tabu: nunca venceu o Athletico-PR em toda a história. Em sete confrontos, foram três vitórias dos paranaenses e quatro empates. Desta vez, o fator casa pode fazer a diferença.

“A grandeza do jogo a gente não precisa discutir, é um confronto direto, contra um time que veio da Série A, que tem um orçamento maior, mas dentro de campo são onze contra onze”, ressaltou Klaus. “Esses últimos jogos também eram muito difíceis, e a gente foi lá e fez o resultado tanto dentro quanto fora de casa, vitórias consistentes.”

Mesmo com o equilíbrio na tabela, o zagueiro garante que o foco está no próprio desempenho da equipe, e não apenas na posição dos rivais. “A tabela é pauta no vestiário, durante refeições, viagens, mas a gente sabe que tem que fazer nossa parte independente dos outros”, concluiu.