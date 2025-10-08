Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência' O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo O Liberal 08.10.25 19h26 O clima no Baenão é de confiança. Depois de duas vitórias consecutivas, o zagueiro Klaus garante que o Remo reencontrou a sua essência e chega com o astral elevado para encarar o Athletico-PR, nesta quinta-feira (9), às 21h35, em Belém, pela 31ª rodada da Série B. O confronto é direto: o Leão, 10º colocado, soma 45 pontos e está apenas três atrás do Furacão, que fecha o G4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Retomamos a essência do grupo, um astral que está muito bom para o final da temporada, isso é muito importante nesse momento”, afirmou Klaus, que destacou a mudança de ambiente no vestiário após o time voltar a vencer. “O ânimo do grupo está muito bom, com essas duas vitórias a gente sente que pode embalar e voltar a entrar nesse G4.” VEJA MAIS Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR Athletico-PR tem desfalques na defesa para enfrentar o Remo pela Série B Furacão visita o Leão Azul na próxima quinta-feira (9), no Baenão O defensor reconhece que o time viveu altos e baixos ao longo da campanha, mas acredita que a instabilidade faz parte da trajetória de todos na competição. “Teve um momento de instabilidade, assim como todos os times tiveram ao longo da competição, e agora a gente volta a buscar esse objetivo”, disse. Para alcançar o terceiro triunfo seguido, o Remo terá de superar um tabu: nunca venceu o Athletico-PR em toda a história. Em sete confrontos, foram três vitórias dos paranaenses e quatro empates. Desta vez, o fator casa pode fazer a diferença. “A grandeza do jogo a gente não precisa discutir, é um confronto direto, contra um time que veio da Série A, que tem um orçamento maior, mas dentro de campo são onze contra onze”, ressaltou Klaus. “Esses últimos jogos também eram muito difíceis, e a gente foi lá e fez o resultado tanto dentro quanto fora de casa, vitórias consistentes.” Mesmo com o equilíbrio na tabela, o zagueiro garante que o foco está no próprio desempenho da equipe, e não apenas na posição dos rivais. “A tabela é pauta no vestiário, durante refeições, viagens, mas a gente sabe que tem que fazer nossa parte independente dos outros”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 ALTO ASTRAL Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência' O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo 08.10.25 19h26 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 Futebol Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. 08.10.25 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35