Athletico-PR tem desfalques na defesa para enfrentar o Remo pela Série B

O Athletico-PR vem a Belém para encarar o Remo com um desfalque importante no setor defensivo. O time perdeu o zagueiro Léo na partida contra o Atlético-GO por conta de uma expulsão. Com isso, o Furacão tem três baixas na defesa. Assim, fora de casa, o treinador Odair Hellmann terá algumas questões para resolver na equipe que enfrentará o Leão Azul.

Para substituir Léo, que levou cartão vermelho direto após uma entrada dura em um dos atletas do Atlético-GO, Odair terá à disposição o zagueiro reserva Belezi. O treinador também pode optar por mudar o esquema e atuar com dois zagueiros: Arthur Dias e Aguirre.

O técnico terá que mexer ainda na lateral, que contará com o retorno de Léo Derik. O jogador estava servindo à Seleção Brasileira Sub-20, que disputou a Copa do Mundo, mas foi eliminada na primeira fase.

Além disso, Hellmann ainda não pode contar com Terán. O zagueiro está em transição após lesão no adutor da coxa, mas só deve retornar contra o Avaí-SC, na 32ª rodada. Já o lateral-esquerdo Esquivel segue em recuperação de uma lesão de grau 2 na coxa e só deve voltar em novembro, na reta final da Série B.

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Dragão, o Athletico não retornou a Curitiba e permaneceu em Goiás para evitar o desgaste da viagem antes de embarcar para Belém.

Cenário

Remo e Athletico-PR brigam na parte de cima da tabela e sonham com o acesso à Série A. O Furacão é o quarto colocado, com 48 pontos, enquanto o Leão Azul ocupa a 10ª posição, com 45. Um triunfo do time paranaense o mantém seguro no G-4. Já uma vitória do clube azulino pode deixá-lo bem mais próximo da zona de acesso.

A partida entre as equipes ocorre às 21h35 da próxima quinta-feira (9), no estádio Baenão.