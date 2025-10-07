Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP Fábio Will 07.10.25 20h31 Pedro Rocha e Marcelo Rangel podem desfalcar o Remo (Samara Miranda / Remo) O Remo pega o Athletico-PR na próxima quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul poderá contar com o retorno do artilheiro da Segundona, o atacante Pedro Rocha, que fará teste para saber se terá condições de jogo. O mesmo ocorrerá com o goleiro Marcelo Rangel, que foi substituído na última partida diante do Operário-PR, na vitória azulina por 1 a 0. Em entrevista ao jornalista Paulo Fernando, da Rádio Liberal+, o chefe do Departamento Médico do Remo, Jean Klay, falou sobre alguns jogadores que frequentaram o DM nos últimos meses e detalhou as situações de Pedro Rocha, Cantillo, Régis e Marcelo Rangel. Pedro Rocha Pedro Rocha é o artilheiro da Série B (Igor Mota / O Liberal) Artilheiro da Série B, com 12 gols, o atacante Pedro Rocha deve jogar contra o CAP. O jogador ficou de fora das últimas três partidas do Leão Azul, mas já treinou e fará o teste final nesta quarta-feira (8), de acordo com o médico do clube, Jean Klay. "O problema que ele teve no ombro está resolvido. No começo da semana, ele relatou uma queixa no pé, que já tratou. Estamos nas fases de testes finais, a parte física está restabelecida. Hoje (terça-feira, 7) já conseguiu treinar bem e, nesta quarta (8), será o veredito, com grandes chances de estar disponível para o jogo”, disse Klay. Cantillo Cantillo só realizou seis partidas com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo) O colombiano Cantillo fez sua última partida com a camisa do Remo no dia 9 de agosto. O jogador tratou de uma lesão na coxa e foi liberado pelo Departamento Médico, porém ficou de fora da viagem para o Paraná, no jogo contra o Operário. O médico azulino informou que a decisão de deixá-lo em Belém foi exclusivamente da comissão técnica. “Ele está liberado há duas semanas. Essa decisão [dele não viajar para Ponta Grossa (PR) para o jogo contra o Operário] foi da comissão técnica. Essa comissão trabalha muito com números e entende que o Cantillo precisa evoluir do ponto de vista físico para poder exercer as valências que a posição exige, mas essa decisão foi deles. Da nossa parte, está liberado há mais ou menos duas semanas”, afirmou Jean Klay. Régis Régis não consegue ter uma sequência de jogos no Remo (Samara Miranda / Remo) O meia Régis sofreu uma lesão grau 2 na coxa, na partida contra o Atlético-GO, em Belém. Desde então, o atleta está em tratamento e, ao que tudo indica, deve iniciar a transição. “Ele ainda está em tratamento e deve entrar até o final desta semana no período de transição”, comentou o médico azulino. Marcelo Rangel Goleiro Marcelo Rangel está na sua segunda temporada no Remo (Samara Miranda/Ascom Remo) Um dos melhores goleiros da Série B, Marcelo Rangel pode desfalcar o Leão diante do CAP, em Belém. O jogador, um dos principais do elenco remista, sofre com dores na lombar e passará por testes junto aos médicos do clube e ao preparador de goleiros para saber se terá condições de enfrentar o Athletico-PR. “O Marcelo Rangel teve uma dor lombar importante no jogo, que até o tirou de campo. Ele começou o tratamento ainda no Paraná (PR), evoluiu muito bem, fizemos uma abordagem com ele e voltou para o NASP. Está tratando e, nesta quarta, fará um teste final junto com o nosso preparador de goleiros para definir se tem condições de ir para o jogo", finalizou Jean Klay. 