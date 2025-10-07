Odair Hellmann volta a Belém para duelo decisivo entre Remo e Athletico pela Série B Técnico do Furacão retorna a Belém, onde já enfrentou o Leão em 2018, para duelo decisivo no Baenão pela Série B. Iury Costa 07.10.25 16h03 Técnico foi campeão da Série C com o Remo em 2005. (Reprodução/Redes Sociais) O técnico Odair Hellmann, hoje no comando do Athletico Paranaense, reencontra nesta quinta-feira (9) o Clube do Remo, equipe pela qual conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2005 como jogador. Quase duas décadas depois, ele volta a Belém, desta vez como adversário, para enfrentar o Leão Azul no estádio Baenão, pela 31ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Como treinador, Odair já esteve na capital paraense em 2018, quando comandava o Internacional na Copa do Brasil. Na ocasião, o time colorado venceu o Remo por 2 a 1, no Mangueirão, em partida válida pela segunda fase da competição. Agora, o técnico retorna para encarar o “caldeirão azulino” em um confronto direto na luta pelo acesso à Série A. VEJA MAIS Guto Ferreira, Marcelo Rangel e Klaus representam o Remo na seleção da 30ª rodada da Série B Leão Azul emplaca três nomes entre os destaques após vitória sobre o Operário-PR fora de casa Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. Histórico e situação na tabela Para superar a equipe paranaense e conquistar a terceira vitória consecutiva, o Remo precisará quebrar um tabu histórico. Em sete confrontos oficiais entre as duas equipes, o Leão Azul nunca venceu o Furacão — foram três vitórias do Athletico-PR e quatro empates. Em Belém, os dois jogos disputados terminaram empatados. As campanhas dos dois times na Série B são idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. O desempate é determinado pelo confronto direto, no qual o Athletico leva vantagem. Na tabela, o Remo é o oitavo colocado, com 45 pontos, enquanto o Athletico ocupa o quarto lugar, com 48. Uma vitória azulina colocaria o Leão com a mesma pontuação do rival, encostando de vez no G-4 da competição. O confronto entre Remo e Athletico-PR ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) 