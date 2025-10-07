Capa Jornal Amazônia
Odair Hellmann volta a Belém para duelo decisivo entre Remo e Athletico pela Série B

Técnico do Furacão retorna a Belém, onde já enfrentou o Leão em 2018, para duelo decisivo no Baenão pela Série B.

Iury Costa
fonte

Técnico foi campeão da Série C com o Remo em 2005. (Reprodução/Redes Sociais)

O técnico Odair Hellmann, hoje no comando do Athletico Paranaense, reencontra nesta quinta-feira (9) o Clube do Remo, equipe pela qual conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2005 como jogador. Quase duas décadas depois, ele volta a Belém, desta vez como adversário, para enfrentar o Leão Azul no estádio Baenão, pela 31ª rodada da Série B.

Como treinador, Odair já esteve na capital paraense em 2018, quando comandava o Internacional na Copa do Brasil. Na ocasião, o time colorado venceu o Remo por 2 a 1, no Mangueirão, em partida válida pela segunda fase da competição. Agora, o técnico retorna para encarar o “caldeirão azulino” em um confronto direto na luta pelo acesso à Série A.

Histórico e situação na tabela

Para superar a equipe paranaense e conquistar a terceira vitória consecutiva, o Remo precisará quebrar um tabu histórico. Em sete confrontos oficiais entre as duas equipes, o Leão Azul nunca venceu o Furacão — foram três vitórias do Athletico-PR e quatro empates. Em Belém, os dois jogos disputados terminaram empatados.

As campanhas dos dois times na Série B são idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. O desempate é determinado pelo confronto direto, no qual o Athletico leva vantagem.

Na tabela, o Remo é o oitavo colocado, com 45 pontos, enquanto o Athletico ocupa o quarto lugar, com 48. Uma vitória azulina colocaria o Leão com a mesma pontuação do rival, encostando de vez no G-4 da competição.

O confronto entre Remo e Athletico-PR ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração na Rádio Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

remo

série b

odair hellmann

esportes

Remo
