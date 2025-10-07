Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Guto Ferreira, Marcelo Rangel e Klaus representam o Remo na seleção da 30ª rodada da Série B

Leão Azul emplaca três nomes entre os destaques após vitória sobre o Operário-PR fora de casa

Iury Costa
fonte

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Athletico-PR, atual quarto colocado da Série B. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

O Clube do Remo foi um dos destaques da seleção da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, divulgada pelo perfil oficial da competição nas redes sociais. Três nomes azulinos figuraram entre os melhores: o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus e o técnico Guto Ferreira, que comandou o time na vitória sobre o Operário-PR, fora de casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O resultado marcou a segunda vitória consecutiva do Remo na competição, feito que não acontecia desde as rodadas seis e sete, quando o time era comandado por Daniel Paulista. Com a sequência positiva, o Leão Azul chegou aos 45 pontos, assegurou praticamente a permanência na Série B e mantém vivo o sonho de acesso à Série A.

VEJA MAIS

image Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B
Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona.

image Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B
Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira

Briga pelo G-4

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Athletico-PR, atual quarto colocado da Série B, com 48 pontos. O confronto será realizado no Baenão, e o time paraense pode igualar a pontuação do rival em caso de vitória, encostando de vez no G-4.

As campanhas das duas equipes são idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. O desempate é determinado pelo confronto direto, em que o time paranaense leva vantagem.

Na rodada anterior, a diferença entre Remo e Athletico era de seis pontos. Agora, a distância caiu para três, o que aumenta o peso do duelo direto na luta pelo acesso.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

SÉRIE B

Guto Ferreira, Marcelo Rangel e Klaus representam o Remo na seleção da 30ª rodada da Série B

Leão Azul emplaca três nomes entre os destaques após vitória sobre o Operário-PR fora de casa

07.10.25 15h21

TABU

Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B

Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona.

07.10.25 11h05

Futebol

Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B

Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira

07.10.25 9h51

POLÊMICA

Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem'

Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR

06.10.25 18h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BATALHA

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

07.10.25 7h07

Deixou saudade?

Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'

Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital

06.10.25 17h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

07.10.25 7h00

TABU

Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B

Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona.

07.10.25 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda