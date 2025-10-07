Guto Ferreira, Marcelo Rangel e Klaus representam o Remo na seleção da 30ª rodada da Série B Leão Azul emplaca três nomes entre os destaques após vitória sobre o Operário-PR fora de casa Iury Costa 07.10.25 15h21 Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Athletico-PR, atual quarto colocado da Série B. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo foi um dos destaques da seleção da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, divulgada pelo perfil oficial da competição nas redes sociais. Três nomes azulinos figuraram entre os melhores: o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus e o técnico Guto Ferreira, que comandou o time na vitória sobre o Operário-PR, fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O resultado marcou a segunda vitória consecutiva do Remo na competição, feito que não acontecia desde as rodadas seis e sete, quando o time era comandado por Daniel Paulista. Com a sequência positiva, o Leão Azul chegou aos 45 pontos, assegurou praticamente a permanência na Série B e mantém vivo o sonho de acesso à Série A. VEJA MAIS Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira Briga pelo G-4 Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Athletico-PR, atual quarto colocado da Série B, com 48 pontos. O confronto será realizado no Baenão, e o time paraense pode igualar a pontuação do rival em caso de vitória, encostando de vez no G-4. As campanhas das duas equipes são idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. O desempate é determinado pelo confronto direto, em que o time paranaense leva vantagem. Na rodada anterior, a diferença entre Remo e Athletico era de seis pontos. Agora, a distância caiu para três, o que aumenta o peso do duelo direto na luta pelo acesso. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Guto Ferreira, Marcelo Rangel e Klaus representam o Remo na seleção da 30ª rodada da Série B Leão Azul emplaca três nomes entre os destaques após vitória sobre o Operário-PR fora de casa 07.10.25 15h21 TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51 POLÊMICA Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem' Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR 06.10.25 18h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05