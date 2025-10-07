Guto Ferreira, Marcelo Rangel e Klaus representam o Remo na seleção da 30ª rodada da Série B

O Clube do Remo foi um dos destaques da seleção da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, divulgada pelo perfil oficial da competição nas redes sociais. Três nomes azulinos figuraram entre os melhores: o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus e o técnico Guto Ferreira, que comandou o time na vitória sobre o Operário-PR, fora de casa.

O resultado marcou a segunda vitória consecutiva do Remo na competição, feito que não acontecia desde as rodadas seis e sete, quando o time era comandado por Daniel Paulista. Com a sequência positiva, o Leão Azul chegou aos 45 pontos, assegurou praticamente a permanência na Série B e mantém vivo o sonho de acesso à Série A.

Briga pelo G-4

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Athletico-PR, atual quarto colocado da Série B, com 48 pontos. O confronto será realizado no Baenão, e o time paraense pode igualar a pontuação do rival em caso de vitória, encostando de vez no G-4.

As campanhas das duas equipes são idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. O desempate é determinado pelo confronto direto, em que o time paranaense leva vantagem.

Na rodada anterior, a diferença entre Remo e Athletico era de seis pontos. Agora, a distância caiu para três, o que aumenta o peso do duelo direto na luta pelo acesso.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)