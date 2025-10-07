Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B

Mesmo com a boa campanha na Série B e a briga na parte de cima da tabela, o Remo não tem emplacado uma sequência grande de vitórias no campeonato. Até o momento, o Leão Azul só venceu duas seguidas em dois momentos: nas rodadas seis e sete, e atualmente, na 29ª e 30ª.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O clube azulino até conseguiu uma longa sequência de invencibilidade, foi o último time a perder na Série B. O time, até então comandado por Daniel Paulista, ficou invicto por nove rodadas. Foi nesse meio que a equipe conseguiu as duas primeiras vitórias consecutivas.

Vindo de um empate com o Criciúma-SC, fora de casa, o Remo recebeu o Amazonas-AM em duelo válido pela sexta rodada. Mesmo no sufoco, o Leão Azul venceu por 1 a 0. No jogo seguinte, ainda como mandante, a equipe encarou o Vila Nova-GO e conquistou outro triunfo, desta vez por 2 a 0.

VEJA MAIS

Mesmo embalado, a sequência foi interrompida pelo empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, na oitava rodada. Agora, sob o comando de Guto Ferreira, o Leão Azul voltou a repetir o feito e tem a chance de aumentar a série positiva.

As duas últimas vitórias azulinas foram contra o CRB-AL, em casa, por 4 a 2, e contra o Operário, fora, por 1 a 0. Os triunfos deram mais confiança ao grupo, que estava muito pressionado pela torcida por conta da performance abaixo do esperado e vinham de duas derrotas seguidas.

O clima com os torcedores não era bom, principalmente por causa do treinador António Oliveira, que não era querido pela torcida. Com os dois últimos resultados, o Remo chegou a 45 pontos, encaminhou pelo menos a permanência na Segundona e segue na briga na parte de cima da tabela.

O próximo adversário azulino é o Athletico-PR, quarto colocado, com 48 pontos. A equipe paranaense vem de derrota para o Atlético-GO e vai encarar, além do Leão Azul motivado, o Baenão lotado. Em caso de vitória azulina, a equipe chegará à mesma pontuação do rival e pode encostar de vez no G-4.