Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira O Liberal 07.10.25 9h51 Leão Azul busca ampliar sequência positiva (Thiago Gomes / O Liberal) Mesmo com a boa campanha na Série B e a briga na parte de cima da tabela, o Remo não tem emplacado uma sequência grande de vitórias no campeonato. Até o momento, o Leão Azul só venceu duas seguidas em dois momentos: nas rodadas seis e sete, e atualmente, na 29ª e 30ª. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube azulino até conseguiu uma longa sequência de invencibilidade, foi o último time a perder na Série B. O time, até então comandado por Daniel Paulista, ficou invicto por nove rodadas. Foi nesse meio que a equipe conseguiu as duas primeiras vitórias consecutivas. Vindo de um empate com o Criciúma-SC, fora de casa, o Remo recebeu o Amazonas-AM em duelo válido pela sexta rodada. Mesmo no sufoco, o Leão Azul venceu por 1 a 0. No jogo seguinte, ainda como mandante, a equipe encarou o Vila Nova-GO e conquistou outro triunfo, desta vez por 2 a 0. VEJA MAIS Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso Após duas vitórias seguidas, chances de acesso do Remo ainda são 'tímidas', revela estudo da UFMG A reação tardia comandada por Guto Ferreira já dá resultados, mas pode não ser suficiente para o acesso Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem' Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR Mesmo embalado, a sequência foi interrompida pelo empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, na oitava rodada. Agora, sob o comando de Guto Ferreira, o Leão Azul voltou a repetir o feito e tem a chance de aumentar a série positiva. As duas últimas vitórias azulinas foram contra o CRB-AL, em casa, por 4 a 2, e contra o Operário, fora, por 1 a 0. Os triunfos deram mais confiança ao grupo, que estava muito pressionado pela torcida por conta da performance abaixo do esperado e vinham de duas derrotas seguidas. O clima com os torcedores não era bom, principalmente por causa do treinador António Oliveira, que não era querido pela torcida. Com os dois últimos resultados, o Remo chegou a 45 pontos, encaminhou pelo menos a permanência na Segundona e segue na briga na parte de cima da tabela. O próximo adversário azulino é o Athletico-PR, quarto colocado, com 48 pontos. A equipe paranaense vem de derrota para o Atlético-GO e vai encarar, além do Leão Azul motivado, o Baenão lotado. Em caso de vitória azulina, a equipe chegará à mesma pontuação do rival e pode encostar de vez no G-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51 POLÊMICA Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem' Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR 06.10.25 18h09 Futebol Após duas vitórias seguidas, chances de acesso do Remo ainda são 'tímidas', revela estudo da UFMG A reação tardia comandada por Guto Ferreira já dá resultados, mas pode não ser suficiente para o acesso 06.10.25 17h55 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51