Após duas vitórias seguidas, chances de acesso do Remo ainda são 'tímidas', revela estudo da UFMG

A chegada do técnico Guto Ferreira deu uma injeção de ânimo ao elenco azulino, que segue respondendo em campo. Já são duas vitórias em dois jogos sob o comando dele, fato que devolveu ao time a possibilidade de acesso, que antes era mínima, conforme os estudos feitos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com o triunfo fora de casa sobre o Operário-PR, pela 30ª rodada, o Remo chegou aos 45 pontos, ocupando o 9º lugar na tabela. Ainda está relativamente distante do grupo de acesso, que esteve presente até a 9ª rodada. De acordo com os estudos, com 45 pontos o time azulino ainda não está salvo de um eventual rebaixamento, mas as chances são bem pequenas, mais precisamente 4,138% de queda.

Quando as estatísticas viram a seta para o alto, a coisa muda de figura, mas não necessariamente da água para o vinho. Se a prospecção for o título, o elenco precisa se esforçar muito, pois as chances de ser campeão estão na casa dos 0,54%, menor ainda que a chance de ser rebaixado. Para fins de comparação, as chances do Coritiba em levantar a taça são de 40,7%, levando em conta a liderança da Série B com 53 pontos.

O maior desejo do torcedor azulino, no entanto, não parece ser o título de campeão da Série B, mas sim o acesso à Série A, que o clube não disputa desde o ano de 1994, ou seja, há 31 anos. Faltando oito rodadas para o fim da competição, o Remo caminha em uma média que o permite brigar pelo acesso, com exatos 10% de chances. Embora pareça pouco, é bom lembrar que ninguém está com o acesso garantido, nem mesmo o Coritiba, que lidera a Série B, mas “ainda” tem 89,1% de chances de acesso.

Talvez o menor índice que o Leão Azul possua em sua prancheta de cálculos seja o do rebaixamento. Conforme os cálculos feitos pela equipe da universidade mineira, o rebaixamento à Série C tem apenas 0,001%. Dos 20 clubes participantes, apenas sete não correm mais riscos de queda: Cuiabá, Novorizontino, Goiás, Coritiba, Criciúma, Chapecoense e Athletico-PR.

Na próxima rodada, o Remo joga em Belém contra o Athletico-PR. Se vencer, chega aos 48 pontos, espanta de vez o risco de queda e, dependendo de outros resultados, pode encostar novamente na borda do G4. O jogo será nesta quinta, às 21h35, no Baenão.