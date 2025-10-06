Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso O Liberal 06.10.25 12h39 Leão Azul só olha para cima (Raul Martins / Ascom Remo) O Remo deu mais um passo importante rumo aos seus objetivos na temporada de 2025. Com a vitória sobre o Operário-PR, no último domingo (5), fora de casa, o Leão Azul chegou aos 45 pontos. A pontuação é considerada o “número mágico” para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O triunfo por 1 a 0, com gol do volante Jaderson, consolidou o clube na nona colocação da tabela e deixou o time a apenas três pontos do G-4, ainda sonhando com o acesso à elite do futebol nacional. O “número mágico” Os 45 pontos são apontados como o necessário para, pelo menos, seguir na Série B. Conforme análise do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com essa pontuação há apenas 4,1% de chances de um time ser rebaixado. O Remo tem, atualmente, 0,001% de probabilidade de cair - ou seja, as projeções são quase nulas. VEJA MAIS Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). Alívio para os azulinos A vitória sobre o Operário-PR também trouxe alívio à torcida azulina, que ainda guarda lembranças amargas da queda em 2021. Naquele ano, o clube precisava de apenas sete pontos nas últimas 10 rodadas para alcançar os 45, mas somou apenas cinco e terminou rebaixado com 43 (sendo a pontuação de corte 44). Em 2025, um cenário semelhante começou a se desenhar na 28ª rodada, quando o Remo tinha 39 pontos - um a mais que em 2021 no mesmo momento. Contudo, após a derrota para o Volta Redonda e a chegada do técnico Guto Ferreira, o time reagiu, venceu duas partidas seguidas e garantiu mais seis pontos campeonato. Sonho do acesso Na sua apresentação oficial ao clube azulino, Guto Ferreira destacou que a “possibilidade de acesso” foi o um dos fatores que o motivou a assumir o Remo. Agora, com a permanência na Segundona bem encaminhada, o Leão Azul volta as atenções para o topo da tabela. Mesmo na nona posição, o time está a apenas três pontos do Athletico-PR, quarto colocado e próximo adversário dos azulinos. Se vencer o Furacão, o Remo chegará aos 48 pontos e pode encostar de vez no G-4. Para isso, no entanto, precisará também torcer por tropeços de Atlético-GO, Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Chapecoense-SC. A partida contra o Athletico-PR será disputada nesta quinta-feira (9), no Baenão, em Belém, e deve ter casa cheia, já que a torcida azulina voltou a se empolgar com o bom momento da equipe. 