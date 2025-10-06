Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia O Liberal 06.10.25 9h55 Time azulino volta a jogar no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal) Embalado por duas vitórias seguidas, o Remo recebe o Athletico-PR na próxima quinta-feira (9), no Baenão. Com isso, o clube azulino iniciou nesta segunda-feira (6) a venda de ingressos para o duelo. A expectativa é de casa cheia para o jogo, que pode deixar o Leão Azul na porta de entrada do G-4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 120 para os setores de arquibancada - tanto da Almirante quanto da Romulo Maiorana (25). O valor é três vezes mais do que o último jogo em casa, que foi contra o CRB-AL, no Mangueirão. Na ocasião, o bilhete custou R$ 40 para a arquibancada. Já no último jogo no Baenão, a entrada foi vendida por R$ 80. Os torcedores azulinos podem adquirir as entradas pelo site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Os bilhetes são digitais. Sócios-torcedores adimplentes terão acesso ao jogo mediante check-in, que começa nesta terça-feira (7). VEJA MAIS Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano Vale destacar que estuadantes possuem acesso a meia-entrada e idoso e pessoas com deficiência têm direito a gratuidade. Cenário A partida entre o Leão Azul e o Furacão estava marcada, inicialmente, para ocorrer no Mangueirão. No entanto, por conta de um show que será realizado no estádio, o duelo foi transferido para o Baenão. Assim, este será o segundo jogo do Remo na Série B disputado no Baenão. No último dia 20 de setembro, o time voltou a atuar no estádio após sete meses, quando enfrentou o Atlético-GO. Na ocasião, a torcida lotou as arquibancadas, mas o Leão Azul acabou derrotado por 1 a 0. Agora, a partida contra o Furacão é considerada fundamental para o Remo se manter na briga pelo G-4. Em caso de vitória, a equipe pode ficar ainda mais próxima da zona de acesso. Atualmente, o Remo ocupa a nona colocação, com 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que é o quarto colocado. O time comandado por Guto Ferreira vem de duas vitórias consecutivas, uma em casa, contra o CRB-AL, e outra fora, diante do Operário-PR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 