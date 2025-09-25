Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

O Clube do Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o CRB-AL, neste domingo (28), às 18h, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B. Os bilhetes têm valores de R$ 40 (arquibancada) e R$ 80 (cadeira), além das opções promocionais “duplo arquibancada”, por R$ 60 (dois ingressos), e “duplo cadeira”, por R$ 120 (dois ingressos).

As entradas são digitais e podem ser adquiridas pela plataforma Tickzi, no aplicativo ou no site www.tickzi.com.br, ou de forma presencial nas lojas oficiais do clube. Para a compra é necessário cadastro prévio, informando nome, CPF, e-mail, endereço, data de nascimento e senha. No ato da compra on-line, o torcedor pode adquirir até cinco ingressos, informando cinco CPFs diferentes. Após o pagamento, os bilhetes ficam disponíveis no e-mail cadastrado ou diretamente na plataforma.

A compra presencial também exige cadastro na Tickzi. O torcedor deve escolher o setor e efetuar o pagamento nos pontos de venda autorizados. Assim como na compra on-line, não haverá disponibilização de ingresso físico.

Má fase na competição

Dentro de campo, o Remo tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, na última quarta-feira (24). O resultado deixou o time azulino na 10ª colocação da Série B, com 39 pontos, distante do G-4. A campanha atual é semelhante à de 2021, quando o clube terminou a 28ª rodada com 38 pontos e acabou rebaixado no fim da temporada.

Com dez rodadas restantes, o Leão precisa de alto aproveitamento para alcançar a pontuação média dos últimos clubes que conquistaram o acesso. Em 2023 e 2024, o quarto colocado terminou a Série B com 64 pontos, o que exigiria do Remo mais de 80% de aproveitamento até o fim da competição.

Remo e CRB se enfrentam neste domingo (28), às 18h, no Mangueirão. O duelo terá transmissão Lance a Lance no OLiberal.com e narração no canal Liberal+ no YouTube.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)