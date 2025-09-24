Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição

Em mais um jogo abaixo da média, O Remo tomou gol no último lance e perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda, nesta quarta-feira (24), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 30ª rodada da Série B. O Leão foi dominado e pegou o primeiro gol aos 13 do primeiro tempo. O tima paraense ainda chegou a empatar em um gol de sorte no rebote de um pênalti perdido, mas levou o segundo logo depois, nos acréscimos, em cabeçada de Matheus Lucas, saindo derrotado. Com o resultado, o time paraense segue com 39 pontos, caindo para a nona posição, a seis do G4, grupo cada vez mais distante nesta reta final de campeonato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

1º Tempo

O Volta Redonda foi superior na primeira etapa e transformou a melhor postura em vantagem no placar, podendo, inclusive, ter marcado mais gols. Com mais posse, volume ofensivo e confiança após os primeiros dez minutos, o Voltaço dominou o jogo diante de um Remo que encontrou muitas dificuldades para criar.

O gol carioca saiu cedo, aos 13 minutos. Ítalo Carvalho achou Vitinho pela esquerda, que sambou pra cima da marcação de Alan Rodríguez e bateu fraquinho, mas contou com desvio em Klaus para enganar o goleiro Marcelo Rangel — bola morta no fundo do gol, 1 a 0.

Depois disso, o Volta empilhou chances. Aos 17, quase ampliou com Sanchez, que cabeceou forte após escanteio e obrigou Rangel a fazer ótima defesa. Aos 40, o mesmo Sanchez teve nova chance clara, finalizando com perigo após jogada individual, e novamente o goleiro do Leão Azul salvou.

O Remo teve até um início promissor nos primeiros minutos, com Nathan Pescador tentando jogadas pela direita, mas faltou profundidade. Um lance polêmico gerou reclamação no início, após levantamento de Nathan para João Pedro, que tentou passe de calcanhar e viu a bola bater no zagueiro — os remistas pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Time do Voltaço encurralou o Leão durante os 90 minutos (Luís Fernando/Remo)

2º Tempo

O segundo tempo em Volta Redonda manteve o roteiro da primeira etapa: pressão total do Voltaço e um Remo acuado, tentando resistir. Guto Ferreira até mexeu no time, colocando Jaderson e Janderson para adiantar as linhas, mas nada mudou. O time carioca continuou dono da bola, chegando com frequência e chutando de fora da área.

Aos 16, quase saiu o segundo do Volta Redonda. Sanchez subiu de cabeça com força após cruzamento, mas parou em uma defesa incrível de Rangel, que ainda contou com a ajuda do travessão. O goleiro azulino voltou a aparecer aos 26, espalmando chute forte de Vitinho.

O Remo pouco produziu, e as mudanças ofensivas não surtiram efeito. Klaus até obrigou Jefferson a salvar em cabeçada aos 27, mas foi exceção em meio ao domínio carioca. Depois dos 35, o Leão se lançou ao ataque no desespero, e Diego Hernández arriscou de fora da área, sem sucesso.

O empate acabou vindo no detalhe, aos 40. Após cruzamento rasteiro, João Moraes derrubou João Pedro dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança, perdeu o pênalti, mas Eduardo Ramos apareceu no rebote para empatar. Um gol com dose extra de sorte, que garantiu o ponto do Remo em uma noite de muito sofrimento para a torcida.

Quando o empate parecia ter sido um golpe de sorte, o Voltaço fez o segundo gol no último lance do jogo, com Matheus Lucas de cabeça, após erro de passe de Caio Vinícius na intermediária. Sanchez roubou a bola, cruzou na medida para o meia, que apareceu atrás da zaga para empurrar para o gol de Rangel.

Com o resultado, o Remo perde sua segunda partida seguida e estaciona nos 39 pontos, caindo para a décima posição e segue a sete pontos do G-4, que tem o Novorizontino como quarto colocado. O próximo desafio será contra o CRB, no Mangueirão.