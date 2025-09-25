Capa Jornal Amazônia
Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

O Liberal
fonte

Em 2021, o Leão Azul terminou a Série B com 43 pontos, ou seja, o time fez apenas cinco pontos em dez rodadas e acabou sendo rebaixado para a Terceirona (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda na última quarta-feira (24). Com o resultado, o Leão Azul se distanciou ainda mais do G-4 e ocupa a 10ª posição, podendo terminar a 28ª rodada em 13º, caso Atlético-GO e Avaí vençam seus confrontos na Série B.

Com 39 pontos, o Remo terminou esta rodada da competição com uma pontuação semelhante à de 2021, ano em que o time foi rebaixado para a Terceira Divisão. Naquele ano, o Leão terminou a 28ª rodada com 38 pontos, também na 10ª colocação da tabela de classificação.

Para efeito de comparação, na temporada atual, o Leão Azul conta com nove vitórias, 12 empates e sete derrotas, com 29 gols marcados e 26 sofridos. Em 2021, os azulinos fecharam a 28ª rodada com dez vitórias, oito empates e dez derrotas, com 24 gols marcados e 28 sofridos.

Em 2021, o Leão Azul terminou a Série B com 43 pontos, ou seja, o time fez apenas cinco pontos em dez rodadas e acabou sendo rebaixado para a Terceirona. Nesta temporada, o Remo brigou a maior parte da competição por uma vaga no G-4 e agora amarga a pior colocação na tabela desde o início do campeonato.

Com a atual pontuação do Remo, faltam seis para chegar ao número mágico de 45 e evitar o rebaixamento, e 25 para alcançar 64 e ter chances de conseguir o tão sonhado acesso. O próximo adversário do Remo é o CRB-AL, no próximo domingo (28), às 18h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

