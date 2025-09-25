Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. O Liberal 25.09.25 12h20 Em 2021, o Leão Azul terminou a Série B com 43 pontos, ou seja, o time fez apenas cinco pontos em dez rodadas e acabou sendo rebaixado para a Terceirona (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda na última quarta-feira (24). Com o resultado, o Leão Azul se distanciou ainda mais do G-4 e ocupa a 10ª posição, podendo terminar a 28ª rodada em 13º, caso Atlético-GO e Avaí vençam seus confrontos na Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com 39 pontos, o Remo terminou esta rodada da competição com uma pontuação semelhante à de 2021, ano em que o time foi rebaixado para a Terceira Divisão. Naquele ano, o Leão terminou a 28ª rodada com 38 pontos, também na 10ª colocação da tabela de classificação. VEJA MAIS Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações Para efeito de comparação, na temporada atual, o Leão Azul conta com nove vitórias, 12 empates e sete derrotas, com 29 gols marcados e 26 sofridos. Em 2021, os azulinos fecharam a 28ª rodada com dez vitórias, oito empates e dez derrotas, com 24 gols marcados e 28 sofridos. Em 2021, o Leão Azul terminou a Série B com 43 pontos, ou seja, o time fez apenas cinco pontos em dez rodadas e acabou sendo rebaixado para a Terceirona. Nesta temporada, o Remo brigou a maior parte da competição por uma vaga no G-4 e agora amarga a pior colocação na tabela desde o início do campeonato. Com a atual pontuação do Remo, faltam seis para chegar ao número mágico de 45 e evitar o rebaixamento, e 25 para alcançar 64 e ter chances de conseguir o tão sonhado acesso. O próximo adversário do Remo é o CRB-AL, no próximo domingo (28), às 18h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Curiosidade Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa 25.09.25 10h35 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20