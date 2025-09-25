Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu

Depois do Paysandu, foi a vez do Remo perder para o Volta Redonda-RJ na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (24), o Leão Azul foi derrotado fora de casa por 2 a 1 pelo Voltaço. Curiosamente, há três rodadas, o clube carioca venceu o Papão pelo mesmo placar. Com isso, o time marcou seis dos seus 18 gols na competição sobre a dupla Re-Pa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Volta Redonda é o clube com o ataque menos efetivo da Série B. Em 28 rodadas, a equipe balançou as redes apenas 18 vezes, sendo seis contra Remo e Paysandu. Com isso, pouco mais de 33% dos gols do Volta Redonda na disputa ocorreram sobre os times paraenses.

No primeiro turno, o Voltaço venceu o Paysandu por 1 a 0 em casa. Já no returno, a equipe carioca também superou o Bicola, desta vez por 2 a 1. Contra o Leão Azul, o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, na nona rodada do campeonato, enquanto, na última quarta-feira, o Remo foi derrotado novamente por 2 a 1.

VEJA MAIS

Em uma péssima campanha, o Paysandu é o segundo clube que menos marcou gols na Série B, com 21 até o momento.

Vale destacar que, assim como o Papão, o clube aurinegro luta contra o rebaixamento. Com os triunfos, o Voltaço chegou a 30 pontos e ocupa a 17ª posição, ficando em uma posição melhor para fugir do Z-4.

Em contrapartida, o Paysandu segue na lanterna com apenas 22 pontos. Após a derrota para o Voltaço, o Papão empatou com o América-MG e perdeu duas seguidas, para Goiás-GO e Novorizontino-SP.

O Paysandu tentará se recuperar no próximo domingo (28), em um duelo complicado contra o Criciúma-SC. A equipe bicolor precisa da vitória ou as chances de permanecer na Segundona serão quase nulas.

Já o Remo também vive um sinal de alerta. O clube azulino caiu para a 10ª colocação e não pontua há duas rodadas. O time tem 39 pontos e passa por um momento de transição no departamento técnico. António Oliveira foi dispensado e deu lugar a Guto Ferreira, que deve estrear na partida contra o CRB-AL, no próximo domingo (28).