Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações O Liberal 25.09.25 9h13 Time azulino amarga duas derrotas seguidas (Luís Carlos/Ascom Remo) O Remo despencou na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ, fora de casa, na última quarta-feira (25). O time azulino estava na oitava posição e caiu para o 10º lugar, amargando a sua pior colocação na competição até o momento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe tinha como pior posição na disputa o nono lugar, que ocorreu após o empate fora de casa contra a Ferroviária-SP, na abertura do campeonato, e também na quinta rodada. Depois disso, o Leão passou quatro rodadas na zona de acesso, chegando a ser vice-líder. Mas, desde a 10ª, o time tem ficado de fora do G-4, mesmo se mantendo entre os primeiros colocados. A situação ficou mais delicada nos últimos jogos, em que o azulino tropeçou e outros times, como o Athletico-PR, cresceram na competição. VEJA MAIS Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão. Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa Nas últimas cinco partidas, o Remo perdeu três, empatou uma e venceu uma. A equipe não pontua há duas rodadas. Antes da derrota para o Voltaço, o Leão já havia perdido em casa para o Atlético-GO. Até o final da 28ª rodada, o clube azulino ainda pode perder mais duas posições. O Dragão, que ocupa o 11º lugar, encara o Atlético-MG nesta quinta-feira (25) e, caso vença, chegará a 41 pontos e superará os 39 do Leão. O Avaí-SC, 13º colocado, enfrenta a Chapecoense-SC também nesta quinta. Se vencer, chegará a 40 pontos e ultrapassará o Remo. Mudança No duelo contra o Voltaço, o Remo foi comandado pelo auxiliar técnico permanente Flávio. Isso porque, após a derrota para o Atlético-GO, o clube decidiu pela saída de António Oliveira, que já estava muito desgastado no cargo e vinha sofrendo grande pressão da torcida. Com isso, o time anunciou Guto Ferreira, que deve estrear no comando do Leão contra o CRB-AL, no próximo domingo (28), no Mangueirão. O jogo será importante para equipe voltar a subir na tabela. Em caso de derrota ou empate, o sonho do acesso fica ainda mais distante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Curiosidade Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa 25.09.25 10h35 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 SÉRIE B Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão. 24.09.25 23h38 A BOLA VAI ROLAR Remo definido para decisão contra o Volta Redonda; Pedro Castro é novidade no time titular O novo treinador, Guto Ferreira, ainda não fará sua estreia oficial, pois não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, a equipe será dirigida à beira do campo pelo auxiliar técnico Flávio Garcia 24.09.25 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34