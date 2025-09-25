Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B

O Remo despencou na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ, fora de casa, na última quarta-feira (25). O time azulino estava na oitava posição e caiu para o 10º lugar, amargando a sua pior colocação na competição até o momento.

A equipe tinha como pior posição na disputa o nono lugar, que ocorreu após o empate fora de casa contra a Ferroviária-SP, na abertura do campeonato, e também na quinta rodada.

Depois disso, o Leão passou quatro rodadas na zona de acesso, chegando a ser vice-líder. Mas, desde a 10ª, o time tem ficado de fora do G-4, mesmo se mantendo entre os primeiros colocados. A situação ficou mais delicada nos últimos jogos, em que o azulino tropeçou e outros times, como o Athletico-PR, cresceram na competição.

Nas últimas cinco partidas, o Remo perdeu três, empatou uma e venceu uma. A equipe não pontua há duas rodadas. Antes da derrota para o Voltaço, o Leão já havia perdido em casa para o Atlético-GO.

Até o final da 28ª rodada, o clube azulino ainda pode perder mais duas posições. O Dragão, que ocupa o 11º lugar, encara o Atlético-MG nesta quinta-feira (25) e, caso vença, chegará a 41 pontos e superará os 39 do Leão.

O Avaí-SC, 13º colocado, enfrenta a Chapecoense-SC também nesta quinta. Se vencer, chegará a 40 pontos e ultrapassará o Remo.

Mudança

No duelo contra o Voltaço, o Remo foi comandado pelo auxiliar técnico permanente Flávio. Isso porque, após a derrota para o Atlético-GO, o clube decidiu pela saída de António Oliveira, que já estava muito desgastado no cargo e vinha sofrendo grande pressão da torcida. Com isso, o time anunciou Guto Ferreira, que deve estrear no comando do Leão contra o CRB-AL, no próximo domingo (28), no Mangueirão.

O jogo será importante para equipe voltar a subir na tabela. Em caso de derrota ou empate, o sonho do acesso fica ainda mais distante.