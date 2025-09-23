Capa Jornal Amazônia
Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo

Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa

Fábio Will
Guto Ferreira com a camisa do Leão (Reprodução / "X" @clubedoremo)

O Remo finalizou seu trabalho no CT do Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ), para encarar a equipe do Volta Redonda-RJ, nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada da Série B. O novo técnico azulino, Guto Ferreira, acompanhou a movimentação e deu sua primeira entrevista como comandante do Leão Azul e citou como meta, resgatara a confiança do grupo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“A expectativa é a melhor possível até porque o grupo é muito bom. O nosso trabalho é resgatar a confiança, conseguir achar o encaixe da equipe e buscar as vitórias para o acesso. Nesse momento para se fazer história é necessário estar todos juntos”, disse, Guto Ferreira.

O novo comandante do Remo fez questão de citar a importância da torcida no processo de resgate de confiança da equipe, que ainda briga pelo acesso à Série A. Para Guto Ferreira, a hora é de ressignificar o ambiente e para isso o apoio do Fenômeno Azul é fundamental.

“Eu conto com o apoio do torcedor mais do que nunca, torcedor que pode fazer toda a diferença, incentivando e empurrando a equipe para frente. Para resgatar a confiança o grupo precisa de incentivo e de apoio e presente a torcida sempre está e agora é jogar junto com a equipe”, comentou.

Guto Ferreira, de 60 anos, terá a sua primeira experiência à frente de um clube da região Norte do Brasil. Experiente e com passagens por clubes tradicionais do país, o treinador não poderá comandar o Leão na partida contra o Volta Redonda, pois ainda não está regularizado e precisa ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF, o Bid. A tendência é que ele comande o Remo no domingo (28), contra o CRB-AL, em Belém. Já na partida diante do Volta Redonda, fora de casa, o clube azulino será comandado pelo auxiliar-técnico Flávio Garcia.

O Remo luta pelo tão sonhado acesso à Série A, mas tropeços azulinos, principalmente em casa, afastaram o Leão Azul do G4 da Série B. Atualmente o Remo ocupa a 8ª colocação com 39 pontos, distante quatro pontos do Novorizontino-SP, primeiro clube dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional.

Remo
