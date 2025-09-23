Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B

Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes

O Liberal
fonte

Leão terá outro jogo no Baenão (Wagner Santana / O Liberal)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou mais uma parte da tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro. A nova atualização é referente à 33ª, 34ª, 35ª e 36ª rodadas da Segundona. Com isso, Remo e Paysandu já têm mais uma etapa do calendário definida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

As partidas da reta final da competição estão marcadas para ocorrer entre os dias 17 de outubro e 10 de novembro.

Uma novidade é o duelo entre o Leão Azul e a Chapecoense-SC, válido pela 35ª rodada, que está marcado para o Baenão. O jogo será no dia 2 de novembro, conforme a tabela publicada no site da CBF.

VEJA MAIS 

image Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato
Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira

image Remo fecha com o Guto Ferreira para a sequência da Série B
O treinador paulista de 60 anos assume o comando azulino após a demissão de António Oliveira

image Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'
Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor

Na 33ª rodada, o Remo encara o Athletic-MG em casa, no dia 18 de outubro. Já o Paysandu visita a Ferroviária no dia 20 de outubro. Na 34ª, é a vez do Leão Azul enfrentar o Cuiabá-MT. A partida será na sexta-feira (24), enquanto o Papão recebe o Avaí-SC no sábado (25).

Na rodada seguinte, o compromisso do Bicola será fora de casa, contra o Atlético-GO, no dia 31 de outubro.

Depois, na 36ª rodada, o Remo visita o Novorizontino-SP no sábado (8), e o Paysandu recebe o Coritiba-PR no domingo (9).

Após essas rodadas, a dupla Re-Pa terá apenas mais duas partidas antes do fim do campeonato. Nessa fase da disputa, enquanto muitos times já sabem o seu futuro, outros estarão lutando para evitar o rebaixamento ou conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Atualmente, a competição está na 28ª rodada. Remo e Paysandu vivem momentos completamente diferentes. Enquanto o Leão Azul tenta se manter na parte de cima da tabela para brigar pelo G-4, o Papão amarga a lanterna da classificação e luta para não retornar à Série C.

Confira a tabela

33ª rodada 

  • Remo x Athletic-MG - 18/10 -  20h30 - Mangueirão
  • Ferroviária-SP x Paysandu - 20/10 - 19h - Fonte Luminosa 

34ª rodada

  • Cuiabá X Remo - 24 /10 - 21h35 - Arena Pantanal 
  • Paysandu x Avaí-SC - 25/10 - 18h30 - Curuzu

35ª  rodada

  • Atlético-GO x Paysandu – 31/10 - 19h -  Antônio Accioly
  • Remo x Chapecoense – 2/11 - 18h30 - Baenão

36ª rodada

  • Novorizontino x Remo – 8/11 -  16h - Jorge I. de Biasi
  • Paysandu x Coritiba – 9/11 - 20h30 -  Curuzu
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

paysandu

série b

futebol

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo

Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa

23.09.25 16h24

Futebol

Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B

Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes

23.09.25 12h28

Futebol

Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda

Atual vice da CBF, empresário não tem concorrente até o momento e iniciará o segundo mandato à frente da federação paraense em 2026

23.09.25 11h25

Jorge Ulisses

Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão

23.09.25 10h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira

A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência

23.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

23.09.25 7h00

Futebol

Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira

23.09.25 10h25

PRESSÃO

Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'

Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor

22.09.25 23h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda