Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou mais uma parte da tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro. A nova atualização é referente à 33ª, 34ª, 35ª e 36ª rodadas da Segundona. Com isso, Remo e Paysandu já têm mais uma etapa do calendário definida.

As partidas da reta final da competição estão marcadas para ocorrer entre os dias 17 de outubro e 10 de novembro.

Uma novidade é o duelo entre o Leão Azul e a Chapecoense-SC, válido pela 35ª rodada, que está marcado para o Baenão. O jogo será no dia 2 de novembro, conforme a tabela publicada no site da CBF.

Na 33ª rodada, o Remo encara o Athletic-MG em casa, no dia 18 de outubro. Já o Paysandu visita a Ferroviária no dia 20 de outubro. Na 34ª, é a vez do Leão Azul enfrentar o Cuiabá-MT. A partida será na sexta-feira (24), enquanto o Papão recebe o Avaí-SC no sábado (25).

Na rodada seguinte, o compromisso do Bicola será fora de casa, contra o Atlético-GO, no dia 31 de outubro.

Depois, na 36ª rodada, o Remo visita o Novorizontino-SP no sábado (8), e o Paysandu recebe o Coritiba-PR no domingo (9).

Após essas rodadas, a dupla Re-Pa terá apenas mais duas partidas antes do fim do campeonato. Nessa fase da disputa, enquanto muitos times já sabem o seu futuro, outros estarão lutando para evitar o rebaixamento ou conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Atualmente, a competição está na 28ª rodada. Remo e Paysandu vivem momentos completamente diferentes. Enquanto o Leão Azul tenta se manter na parte de cima da tabela para brigar pelo G-4, o Papão amarga a lanterna da classificação e luta para não retornar à Série C.

Confira a tabela

33ª rodada

Remo x Athletic-MG - 18/10 - 20h30 - Mangueirão

Ferroviária-SP x Paysandu - 20/10 - 19h - Fonte Luminosa

34ª rodada

Cuiabá X Remo - 24 /10 - 21h35 - Arena Pantanal

Paysandu x Avaí-SC - 25/10 - 18h30 - Curuzu

35ª rodada

Atlético-GO x Paysandu – 31/10 - 19h - Antônio Accioly

Remo x Chapecoense – 2/11 - 18h30 - Baenão

36ª rodada

Novorizontino x Remo – 8/11 - 16h - Jorge I. de Biasi

Paysandu x Coritiba – 9/11 - 20h30 - Curuzu