Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes O Liberal 23.09.25 12h28 Leão terá outro jogo no Baenão (Wagner Santana / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou mais uma parte da tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro. A nova atualização é referente à 33ª, 34ª, 35ª e 36ª rodadas da Segundona. Com isso, Remo e Paysandu já têm mais uma etapa do calendário definida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu As partidas da reta final da competição estão marcadas para ocorrer entre os dias 17 de outubro e 10 de novembro. Uma novidade é o duelo entre o Leão Azul e a Chapecoense-SC, válido pela 35ª rodada, que está marcado para o Baenão. O jogo será no dia 2 de novembro, conforme a tabela publicada no site da CBF. Depois, na 36ª rodada, o Remo visita o Novorizontino-SP no sábado (8), e o Paysandu recebe o Coritiba-PR no domingo (9). Após essas rodadas, a dupla Re-Pa terá apenas mais duas partidas antes do fim do campeonato. Nessa fase da disputa, enquanto muitos times já sabem o seu futuro, outros estarão lutando para evitar o rebaixamento ou conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Atualmente, a competição está na 28ª rodada. Remo e Paysandu vivem momentos completamente diferentes. Enquanto o Leão Azul tenta se manter na parte de cima da tabela para brigar pelo G-4, o Papão amarga a lanterna da classificação e luta para não retornar à Série C. Confira a tabela 33ª rodada Remo x Athletic-MG - 18/10 - 20h30 - Mangueirão Ferroviária-SP x Paysandu - 20/10 - 19h - Fonte Luminosa 34ª rodada Cuiabá X Remo - 24 /10 - 21h35 - Arena Pantanal Paysandu x Avaí-SC - 25/10 - 18h30 - Curuzu 35ª rodada Atlético-GO x Paysandu – 31/10 - 19h - Antônio Accioly Remo x Chapecoense – 2/11 - 18h30 - Baenão 36ª rodada Novorizontino x Remo – 8/11 - 16h - Jorge I. de Biasi Paysandu x Coritiba – 9/11 - 20h30 - Curuzu 