Remo fecha com o Guto Ferreira para a sequência da Série B

O Remo confirmou, na noite desta segunda-feira (22), a contratação do técnico Guto Ferreira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A chegada do treinador acontece logo após a demissão de António Oliveira, que deixou o comando azulino depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no Baenão, pela 27ª rodada.

Aos 60 anos, Guto tem vasta experiência no futebol nacional, com passagens por clubes como Internacional, Bahia, Ceará, Chapecoense, Coritiba e Goiás. Conhecido pelo estilo pragmático e pela organização defensiva, o nome dele foi o mais cotado na cúpula azulina para conduzir o time na Série B.

Aliás, o treinador já está habituado com a Segundona deste ano. Esteve no comando técnico do Cuiabá até a 21ª rodada, quando perdeu para o Avaí e acabou demitido. Na temporada teve uma campanha de 26 jogos e 13 vitórias, incluindo o Campeonato Mato-Grossense.

Guto também teve uma relação marcante com um time paraense: o Águia de Marabá. Por duas vezes, o treinador enfrentou o Azulão e perdeu nos dois confrontos. O primeiro foi na Copa do Brasil de 2023, quando comandava o Goiás e caiu nos pênaltis após empate sem gols. Já em 2024, à frente do Coritiba, perdeu por 3 a 2 em Marabá, novamente sendo eliminado da competição.

Guto Ferreira chega ao Leão Azul com a missão de reerguer a equipe nas últimas rodadas da Série B, buscando reação para manter o time na disputa por uma posição mais confortável na tabela.