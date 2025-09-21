Remo fecha com o Guto Ferreira para a sequência da Série B O treinador paulista de 60 anos assume o comando azulino após a demissão de António Oliveira Luiz Guillherme Ramos 21.09.25 22h54 Guto Ferreira é o novo técnico azulino. (Felipe Santos / cearasc.com) O Remo confirmou, na noite desta segunda-feira (22), a contratação do técnico Guto Ferreira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A chegada do treinador acontece logo após a demissão de António Oliveira, que deixou o comando azulino depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no Baenão, pela 27ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Aos 60 anos, Guto tem vasta experiência no futebol nacional, com passagens por clubes como Internacional, Bahia, Ceará, Chapecoense, Coritiba e Goiás. Conhecido pelo estilo pragmático e pela organização defensiva, o nome dele foi o mais cotado na cúpula azulina para conduzir o time na Série B. Aliás, o treinador já está habituado com a Segundona deste ano. Esteve no comando técnico do Cuiabá até a 21ª rodada, quando perdeu para o Avaí e acabou demitido. Na temporada teve uma campanha de 26 jogos e 13 vitórias, incluindo o Campeonato Mato-Grossense. VEJA MAIS Remo demite técnico António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B Guto também teve uma relação marcante com um time paraense: o Águia de Marabá. Por duas vezes, o treinador enfrentou o Azulão e perdeu nos dois confrontos. O primeiro foi na Copa do Brasil de 2023, quando comandava o Goiás e caiu nos pênaltis após empate sem gols. Já em 2024, à frente do Coritiba, perdeu por 3 a 2 em Marabá, novamente sendo eliminado da competição. Guto Ferreira chega ao Leão Azul com a missão de reerguer a equipe nas últimas rodadas da Série B, buscando reação para manter o time na disputa por uma posição mais confortável na tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 guto ferreira jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MUDANÇAS Nathan Pescador fala sobre saída de António e chegada de novo técnico no Remo: 'Carregar o piano' Jogador afirmou que novo técnico irá encontrar grupo motivado e com sede pelo acesso 22.09.25 20h46 FUTEBOL Possível novo técnico do Remo é conhecido como 'Rei do acesso' à Série A; veja números Guto Ferreira conquistou quatro acessos à elite do futebol nacional e poderá ampliar esse número com o Remo 22.09.25 19h15 SÉRIE B Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada 22.09.25 18h57 Futebol Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona 22.09.25 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Amistoso Feminino França x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/06) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a França; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.06.25 12h00 CARATÊ FKEPA premia os melhores do caratê paraense da temporada de 2018 Cerca de 28 atletas foram agraciados pela federação entre eles Maisa Silva, da Senshinkai, e Maitê Honda, da Academia Machida considerada revelações do ano. 25.01.19 12h56 Futebol Há 109 anos, o Clube do Remo entrava em campo pela primeira vez em sua história; saiba mais O dia 21 de abril marca a data da estreia do então Grupo do Remo, que nasce como esporte das águas, mas logo migra para os gramados, onde segue à risca a alcunha de 'Filho da Glória e do Triunfo' 21.04.22 12h56 LUTO Americano incentivador do basquete em Bragança morre aos 71 anos Miguel Americano como era conhecido morreu de câncer aos 71 anos 23.09.25 0h12