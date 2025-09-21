Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa Fábio Will 21.09.25 7h30 Estádio Evandro Almeida (Baenão) voltou a receber partidas do Remo (Samara Miranda / Remo) O Remo voltou a jogar no Baenão com a presença dos torcedores, após mais de um ano longe de casa, atuando apenas no Mangueirão. O Leão Azul enfrentou o Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B, mas o preço cobrado pela diretoria do Remo no ingresso não agradou parte da torcida azulina. Nas redes sociais, muitos torcedores questionaram o valor de R$ 80 no ingresso, o maior já cobrado pelo clube nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico contra o Paysandu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe de O Liberal fez um levantamento sobre o preço do ingresso do Remo nesta partida em relação ao último jogo azulino na Série B disputado no Baenão, além de comparar com os valores aplicados pelo clube em jogos no Mangueirão. Na última partida do Leão Azul no Estádio Evandro Almeida pela Série B, o clube cobrou R$ 60 no jogo contra o Confiança-SE, em 2021. Quatro anos depois, o Remo oferece a arquibancada pelo preço de R$ 80, um aumento de 33,3%, enquanto a inflação acumulada no período foi de 18,27%, quase a metade do reajuste do ingresso. Contra o Atlético-GO, o Remo aplicou o maior preço de ingresso desta Série B. Esse valor de R$ 80 ultrapassou os R$ 50 cobrados no clássico Re-Pa deste ano, também pela Série B, que é uma das partidas mais aguardadas. Atualmente, uma família de três pessoas paga R$ 240,00 apenas em ingressos, sem contar transporte, alimentação e bebidas. Para o torcedor do Remo, Alex Mafra, a diretoria cobrar esse valor é uma falta de consideração com a torcida azulina e representa uma forma de segregação de classes. “Um absurdo cobrar um valor desse, levando em consideração a renda per capita do trabalhador assalariado no Brasil, que é a grande massa consumidora dos estádios de futebol. Enxergo como um apartheid futebolístico, como uma verdadeira segregação de classes. Virou artigo de luxo, com toda certeza, justamente levando em consideração a média salarial da maioria dos paraenses”, disse. VEJA MAIS Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B. Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) O Baenão, diferente do Mangueirão, possui uma capacidade menor e foi liberado para 14 mil pessoas. Alex entende a necessidade de arrecadação, mas questiona a falta de atitude da diretoria em buscar outras fontes de receita para o clube, além da bilheteria. “A famosa lei da oferta e demanda. Com a possibilidade reduzida de público por conta do tamanho do estádio, somada à necessidade de liberação de ingressos para sócio-torcedores e gratuidades, a diretoria tenta compensar os cofres com a renda do jogo, impondo esse aumento abusivo, que poderia ser equilibrado com estratégias de marketing e novos patrocinadores. Um clube que almeja a elite nacional não pode ter como principal fonte de renda a bilheteria dos jogos. Ficamos reféns de público e precisamos entender que nem sempre o clube estará em boas colocações nas competições, o que pode levar à evasão dos estádios e, consequentemente, ao prejuízo de receita”, comentou. Administrador Alex Mafra acompanha sempre os jogos do Remo (Arquivo pessoal) A volta do Remo ao Baenão ocorre por conta de shows que serão realizados no Mangueirão. Para Alex Mafra, o Estádio Evandro Almeida ainda pode receber partidas, mas de menor porte e sempre levando em consideração o desempenho do clube no decorrer da competição. “O Baenão, ao meu ver, deveria ser utilizado para competições de menor porte, como o Parazão, bem como fases iniciais de copas, que possuem demandas de público menores. O Campeonato Brasileiro deveria ser analisado conforme o desempenho do clube na competição, onde a campanha serviria de termômetro para a escolha do local de atuação”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 DEU RUIM Remo perde no Baenão e vê chances de acesso se complicarem na Série B O resultado amplia a pressão sobre a equipe azulina e deixa mais distante o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional 20.09.25 22h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00