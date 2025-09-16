Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B. Iury Costa 16.09.25 18h45 Remo retorna ao Baenão neste sábado (20). (Cristino Martins / O Liberal) Em 2024, o Remo dividiu seus jogos como mandante entre o Baenão e o Mangueirão. No Campeonato Brasileiro Série C, o time disputou seis partidas em cada estádio. No Baenão, o retrospecto foi de três vitórias, duas derrotas e um empate. Já no Mangueirão, o Leão Azul conquistou cinco vitórias e um empate, resultado que contribuiu para o acesso à Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em outras competições do ano, como o Parazão e a Copa Verde, o Remo também atuou no Baenão. No Campeonato Paraense, o time teve uma derrota por 3 a 2 contra a Tuna Luso, um empate em 1 a 1 com o São Francisco e uma vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá. Na Copa Verde, venceu Trem (3 a 1) e Amazonas (2 a 1) no Baenão, mas disputou a final contra o Paysandu no Mangueirão. Apesar de vitórias importantes no Baenão, o Remo obteve resultados mais consistentes no Mangueirão, principalmente no Brasileirão Série C, onde venceu cinco das seis partidas em casa. VEJA MAIS Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B Em 2025, o time segue jogando a maioria das partidas no Mangueirão. No Campeonato Brasileiro Série B, o Remo registrou seis vitórias, quatro empates e três derrotas em 13 jogos como mandante. Desde a chegada do técnico António Oliveira, o Leão Azul venceu apenas uma partida em casa, contra o Avaí, na 18ª rodada. A única partida no Baenão nesta temporada foi pela Copa Verde, contra o São Raimundo-AM, com eliminação nos pênaltis em jogo sem torcida. Neste sábado (20) o Remo retorna ao Baenão após um ano sem atuar em casa, contra o Atlético Goianiense. A partida terá com cobertura em tempo real no OLiberal.com e narração no Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo mangueirão baenão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B. 16.09.25 18h45 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46