Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão

Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B.

Iury Costa
fonte

Remo retorna ao Baenão neste sábado (20). (Cristino Martins / O Liberal)

Em 2024, o Remo dividiu seus jogos como mandante entre o Baenão e o Mangueirão. No Campeonato Brasileiro Série C, o time disputou seis partidas em cada estádio. No Baenão, o retrospecto foi de três vitórias, duas derrotas e um empate. Já no Mangueirão, o Leão Azul conquistou cinco vitórias e um empate, resultado que contribuiu para o acesso à Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em outras competições do ano, como o Parazão e a Copa Verde, o Remo também atuou no Baenão. No Campeonato Paraense, o time teve uma derrota por 3 a 2 contra a Tuna Luso, um empate em 1 a 1 com o São Francisco e uma vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá. Na Copa Verde, venceu Trem (3 a 1) e Amazonas (2 a 1) no Baenão, mas disputou a final contra o Paysandu no Mangueirão.

Apesar de vitórias importantes no Baenão, o Remo obteve resultados mais consistentes no Mangueirão, principalmente no Brasileirão Série C, onde venceu cinco das seis partidas em casa. 

VEJA MAIS

image Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão
Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida

image 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida
Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B

Em 2025, o time segue jogando a maioria das partidas no Mangueirão. No Campeonato Brasileiro Série B, o Remo registrou seis vitórias, quatro empates e três derrotas em 13 jogos como mandante. Desde a chegada do técnico António Oliveira, o Leão Azul venceu apenas uma partida em casa, contra o Avaí, na 18ª rodada. A única partida no Baenão nesta temporada foi pela Copa Verde, contra o São Raimundo-AM, com eliminação nos pênaltis em jogo sem torcida.

Neste sábado (20) o Remo retorna ao Baenão após um ano sem atuar em casa, contra o Atlético Goianiense. A partida terá com cobertura em tempo real no OLiberal.com e narração no Liberal+.


 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série b

remo

mangueirão

baenão
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

SÉRIE B

Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão

Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B.

16.09.25 18h45

SÉRIE B

'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida

Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B

16.09.25 16h12

Futebol

Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

16.09.25 13h46

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

16.09.25 7h00

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

Liga dos Campeões

Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League

Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.09.25 15h00

Futebol

Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

16.09.25 13h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda