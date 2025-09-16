Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão

Em 2024, o Remo dividiu seus jogos como mandante entre o Baenão e o Mangueirão. No Campeonato Brasileiro Série C, o time disputou seis partidas em cada estádio. No Baenão, o retrospecto foi de três vitórias, duas derrotas e um empate. Já no Mangueirão, o Leão Azul conquistou cinco vitórias e um empate, resultado que contribuiu para o acesso à Série B.

Em outras competições do ano, como o Parazão e a Copa Verde, o Remo também atuou no Baenão. No Campeonato Paraense, o time teve uma derrota por 3 a 2 contra a Tuna Luso, um empate em 1 a 1 com o São Francisco e uma vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá. Na Copa Verde, venceu Trem (3 a 1) e Amazonas (2 a 1) no Baenão, mas disputou a final contra o Paysandu no Mangueirão.

Apesar de vitórias importantes no Baenão, o Remo obteve resultados mais consistentes no Mangueirão, principalmente no Brasileirão Série C, onde venceu cinco das seis partidas em casa.

Em 2025, o time segue jogando a maioria das partidas no Mangueirão. No Campeonato Brasileiro Série B, o Remo registrou seis vitórias, quatro empates e três derrotas em 13 jogos como mandante. Desde a chegada do técnico António Oliveira, o Leão Azul venceu apenas uma partida em casa, contra o Avaí, na 18ª rodada. A única partida no Baenão nesta temporada foi pela Copa Verde, contra o São Raimundo-AM, com eliminação nos pênaltis em jogo sem torcida.

Neste sábado (20) o Remo retorna ao Baenão após um ano sem atuar em casa, contra o Atlético Goianiense. A partida terá com cobertura em tempo real no OLiberal.com e narração no Liberal+.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)