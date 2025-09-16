'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B Iury Costa 16.09.25 16h12 Pedro Rocha aposta na força da torcida azulina no retorno ao Baenão (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) Após conquistar quatro pontos em seis disputados fora de casa, o Remo volta ao Baenão neste sábado (20), quando enfrenta o Atlético Goianiense pela Série B. Restando 12 rodadas para o fim da competição, com sete jogos em Belém e cinco fora, o Leão busca iniciar uma sequência positiva para retornar ao G-4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “A gente sempre segue a nossa política de pensar jogo a jogo. Claro que o objetivo final sempre é o maior, mas não adianta pensar nos últimos três ou quatro jogos se não fizer o dever de casa agora”, afirmou Pedro Rocha, atacante azulino. Mesmo em boa fase, o jogador reforça que o time mantém os pés no chão e encara cada rodada como uma decisão. “Nosso discurso interno é que são 12 finais e cada jogo é uma final. Agora é pensar no próximo jogo e nos três pontos para que assim a gente consiga manter a sequência”, disse. VEJA MAIS Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B O duelo marca o reencontro da torcida azulina com o Baenão, palco que não recebe uma partida oficial desde junho, quando o Remo venceu o Ferroviário por 2 a 1, ainda pela Série C. “Acredito que a gente possa levar vantagem, porque querendo ou não, treinamos aqui e conhecemos os atalhos do campo do Baenão. Estou com a expectativa muito grande de fazer do Baenão um grande caldeirão para que a gente possa sair com a vitória”, projetou. Artilheiro da Série B, Pedro Rocha ainda pediu paciência à torcida e destacou a importância do apoio até o apito final. “Eu gosto de falar que quando estamos em campo, a gente sente o apoio e a vibração do torcedor. A gente entende a impaciência deles, mas sabemos que não é em qualquer momento que vamos fazer o gol. É com calma, tranquilidade e impondo nosso ritmo, mas não é de qualquer jeito", concluiu. A partida entre Remo e Atlético-GO será neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, com cobertura em tempo real no OLiberal.com. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) 