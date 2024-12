São Paulo anuncia retorno de Oscar, ex-Seleção Brasileira

Na véspera de Natal, o São Paulo oficializou a contratação do meia Oscar, de 33 anos. O anúncio foi feito pelo presidente Julio Casares, que divulgou a novidade em suas redes sociais com uma foto ao lado do jogador e a hashtag “super-reforço”.

"Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também. Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos", declarou o jogador ao site oficial do clube.

Contrato de três anos e reencontro com o passado

Livre após oito temporadas no Shanghai Port, da China, Oscar assinou um contrato de três anos com o Tricolor. O meia passou por exames médicos na última segunda-feira e, no hospital, encontrou o ídolo Rogério Ceni, que fazia exames de rotina.

Casares revelou que a negociação vinha sendo trabalhada há mais de seis meses:

"Oscar é um jogador que dispensa comentários. Tem uma qualidade técnica difícil de se encontrar no mercado. Eu me empenhei pessoalmente nesta negociação. Vamos trabalhar para termos um 2025 com grandes resultados", disse.

Oscar chega ao Morumbi como um dos principais reforços para atender à necessidade do técnico Luis Zubeldía, que vinha pedindo um jogador criativo para o elenco. Ele estará entre os três maiores salários do time, ao lado de Lucas Moura e Calleri. Embora o clube não tenha desembolsado pela compra, o jogador recebeu luvas altas pela assinatura.

Histórico no São Paulo e trajetória internacional

Formado nas categorias de base de Cotia, Oscar deixou o São Paulo em 2010 após uma disputa judicial. O meia alegou ter sido coagido a assinar um contrato de cinco anos e relatou atrasos salariais, conseguindo sua liberação para o Internacional. Após anos de disputa na Justiça, as partes chegaram a um acordo em 2012, com o Inter pagando R$ 15 milhões ao Tricolor.

No exterior, o meia teve passagens marcantes pelo Chelsea, da Inglaterra, e pelo futebol chinês. Na Seleção Brasileira, foi campeão da Copa das Confederações em 2013 e marcou presença na campanha da Copa do Mundo de 2014, ficando lembrado pelo gol de honra na derrota histórica por 7 a 1 contra a Alemanha.