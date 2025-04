Com gol nos acréscimos, Águia vence o GAS na estreia da Série D 2025

O Águia estreou com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão venceu o Grêmio Atlético Sampaio-RR (GAS), por 1 a 0, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá. O Atual campeão da Copa Grão-Pará faturou os três pontos com um gol na reta final da partida.

Em um jogo em que tudo levava para o empate sem gols na cidade de Marabá (PA), apareceu o “Salvador da Pátria” para o Águia. Após cruzamento no meio da grande área, o jogador Daniel GTA cabeceou bonito, no canto esquerdo do goleiro do GAS e assinalou o único gol da partida aos 50 minutos do segundo tempo, dando a vitória ao clube marabaense que fez a festa ao lado do seu torcedor.

A partida marcou também a estreia do terceiro uniforme do Águia, que tenta mais uma vez voos maiores no cenário nacional. Após eliminar clubes grandes na Copa do Brasil e nos últimos três anos, três títulos de competições estaduais, o Águia quer brigar pelo acesso em 2025.

Com a vitória oAzulão conquista três pontos importantes e o próximo compromisso da equipe paraense na Série D do Campeonato Brasileiro já está marcado. Será no próximo domingo (27), às 17h, contra o Independência-AC, na cidade de Rio Branco (AC). Já o GAS tenta se recuperar na competição diante do Manauara-AM, em casa, no sábado (26).

Na Série D do Brasileiro 2025 a Tuna Luso Brasileira e o Águia de Marabá são os representantes paraenses. Os dois clubes fazem parte do mesmo grupo, o A1 e o primeiro confronto entre eles está marcado para a 5ª rodada, dia 17 de maio, em Marabá.