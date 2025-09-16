Capa Jornal Amazônia
Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

Leão Azul perdeu o último jogo que disputou em casa (Cristino Martins/ O Liberal)

O Remo recebe o Atlético-GO no próximo sábado (20), em um jogo que marca o retorno da torcida azulina ao Baenão. A partida é muito importante para a equipe, que busca voltar ao G-4 e melhorar o aproveitamento jogando em casa. Até o momento, o time ainda não venceu como mandante na segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Até aqui, o clube azulino disputou três partidas em casa no returno do campeonato: empatou uma e perdeu duas. Com isso, a equipe tem um aproveitamento de pouco mais de 11% nesta etapa da competição atuando como mandante.

No returno, o Remo já recebeu a Ferroviária-SP, para quem perdeu por 2 a 0; o Botafogo-SP, com quem empatou em 1 a 1; e o Criciúma-SC, que venceu o time por 1 a 0, no Mangueirão.

A última vitória do Remo em casa foi em julho, na 18ª rodada, contra o Avaí-SC. O baixo rendimento como mandante tem sido um problema desde que António Oliveira assumiu o time. O técnico português ainda não perdeu como visitante, mas diante da torcida tem tido resultados abaixo do esperado, para frustração do torcedor.

Como visitante, o clube já disputou quatro jogos no segundo turno da Série B: venceu dois e empatou dois.

Com isso, contra o Atlético-GO, o Leão Azul vai tentar transformar a energia do torcedor azulino no Baenão em vitória.

Situação

Apesar do baixo aproveitamento como mandante, o time segue na parte de cima da tabela. Após o empate com o Vila fora de casa, o Leão Azul está na sexta posição, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada na tabela de classificação.

O Remo vive a expectativa de retornar ao G-4. O clube já esteve na zona de acesso, mas perdeu espaço após oscilações no desempenho do grupo, provocadas pela mudança de técnico.

Agenda

A partida entre Remo e Atlético-GO ocorre neste sábado (20), às 20h30, no Baenão. O jogo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

