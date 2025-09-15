Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

Pedro Garcia
fonte

Remo e Atlético-GO já se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem para o time paraense (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O Remo recebe o Atlético-GO no estádio Baenão neste sábado (20), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Embora o aproveitamento em casa sob o comando de António Oliveira tenha sido irregular, o Leão Azul entra em campo com a vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Dragão em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No retrospecto geral, Remo e Atlético-GO já se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem para o time paraense: são três vitórias do Leão, um empate e uma única derrota, que ocorreu na Série A de 1997, quando os azulinos perderam por 2 a 1.

VEJA MAIS

image Operário-PR empata com o Cuiabá e ajuda o Clube do Remo na Série B
O resultado ajudou a 'segurar' o Cuiabá, que não ultrapassou o Leão Azul.

image Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B
Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão

No primeiro turno da Série B deste ano, as equipes empataram por 1 a 1. Pedro Rocha marcou para o Remo, enquanto Sandro Lima anotou para o Atlético-GO.

Confirmar o favoritismo e vencer o Atlético neste sábado é fundamental para o técnico António Oliveira dar continuidade ao trabalho à frente do Remo. Apesar de invicto fora de casa, ele ainda não conseguiu um bom desempenho jogando diante da torcida do Leão: em sete partidas em Belém desde que assumiu a equipe, na 13ª rodada, foram apenas uma vitória, três empates e três derrotas.

Volta ao Baenão

Pela primeira vez nesta Série B, o Clube do Remo irá jogar uma partida em seu estádio. Depois de 26 rodadas, o Leão Azul está de volta ao Baenão. A mudança acontece na 27ª rodada, contra o Atlético-GO, no próximo dia 20 de setembro, às 20h30.

A alteração foi confirmada no site da CBF. Portanto, o jogo deixa o principal palco usado pelo time azulino e retorna ao Baenão, cuja última partida oficial foi disputada no dia 6 de fevereiro, pela Copa Verde, quando o time acabou eliminado pelo São Raimundo-RR.

Desde então, o estádio vinha sendo utilizado apenas para treinos. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada.

A partida entre Remo e Atlético-GO terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

Futebol

Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B

Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão

14.09.25 7h30

PROJEÇÃO

Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’

O técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo

13.09.25 21h51

1X1

Com gol contra no final da partida, Remo arranca empate fora de casa pela Série B

O Leão conquistou um ponto importante na noite deste sábado (13/9), ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, em Goiânia

13.09.25 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Futebol

'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas

Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

14.09.25 7h00

Futebol

Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B

Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão

14.09.25 7h30

Everson cobra justiça após importunação sexual à filha de 13 anos por torcedores do Atlético-MG

15.09.25 8h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda