Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

O Remo recebe o Atlético-GO no estádio Baenão neste sábado (20), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Embora o aproveitamento em casa sob o comando de António Oliveira tenha sido irregular, o Leão Azul entra em campo com a vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Dragão em Belém.

No retrospecto geral, Remo e Atlético-GO já se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem para o time paraense: são três vitórias do Leão, um empate e uma única derrota, que ocorreu na Série A de 1997, quando os azulinos perderam por 2 a 1.

No primeiro turno da Série B deste ano, as equipes empataram por 1 a 1. Pedro Rocha marcou para o Remo, enquanto Sandro Lima anotou para o Atlético-GO.

Confirmar o favoritismo e vencer o Atlético neste sábado é fundamental para o técnico António Oliveira dar continuidade ao trabalho à frente do Remo. Apesar de invicto fora de casa, ele ainda não conseguiu um bom desempenho jogando diante da torcida do Leão: em sete partidas em Belém desde que assumiu a equipe, na 13ª rodada, foram apenas uma vitória, três empates e três derrotas.

Volta ao Baenão

Pela primeira vez nesta Série B, o Clube do Remo irá jogar uma partida em seu estádio. Depois de 26 rodadas, o Leão Azul está de volta ao Baenão. A mudança acontece na 27ª rodada, contra o Atlético-GO, no próximo dia 20 de setembro, às 20h30.

A alteração foi confirmada no site da CBF. Portanto, o jogo deixa o principal palco usado pelo time azulino e retorna ao Baenão, cuja última partida oficial foi disputada no dia 6 de fevereiro, pela Copa Verde, quando o time acabou eliminado pelo São Raimundo-RR.

Desde então, o estádio vinha sendo utilizado apenas para treinos. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada.

A partida entre Remo e Atlético-GO terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.