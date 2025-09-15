Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. Pedro Garcia 15.09.25 10h31 Remo e Atlético-GO já se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem para o time paraense (Foto: Cristino Martins/O Liberal) O Remo recebe o Atlético-GO no estádio Baenão neste sábado (20), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Embora o aproveitamento em casa sob o comando de António Oliveira tenha sido irregular, o Leão Azul entra em campo com a vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Dragão em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No retrospecto geral, Remo e Atlético-GO já se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem para o time paraense: são três vitórias do Leão, um empate e uma única derrota, que ocorreu na Série A de 1997, quando os azulinos perderam por 2 a 1. VEJA MAIS Operário-PR empata com o Cuiabá e ajuda o Clube do Remo na Série B O resultado ajudou a 'segurar' o Cuiabá, que não ultrapassou o Leão Azul. Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão No primeiro turno da Série B deste ano, as equipes empataram por 1 a 1. Pedro Rocha marcou para o Remo, enquanto Sandro Lima anotou para o Atlético-GO. Confirmar o favoritismo e vencer o Atlético neste sábado é fundamental para o técnico António Oliveira dar continuidade ao trabalho à frente do Remo. Apesar de invicto fora de casa, ele ainda não conseguiu um bom desempenho jogando diante da torcida do Leão: em sete partidas em Belém desde que assumiu a equipe, na 13ª rodada, foram apenas uma vitória, três empates e três derrotas. Volta ao Baenão Pela primeira vez nesta Série B, o Clube do Remo irá jogar uma partida em seu estádio. Depois de 26 rodadas, o Leão Azul está de volta ao Baenão. A mudança acontece na 27ª rodada, contra o Atlético-GO, no próximo dia 20 de setembro, às 20h30. A alteração foi confirmada no site da CBF. Portanto, o jogo deixa o principal palco usado pelo time azulino e retorna ao Baenão, cuja última partida oficial foi disputada no dia 6 de fevereiro, pela Copa Verde, quando o time acabou eliminado pelo São Raimundo-RR. Desde então, o estádio vinha sendo utilizado apenas para treinos. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada. A partida entre Remo e Atlético-GO terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30 PROJEÇÃO Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’ O técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo 13.09.25 21h51 1X1 Com gol contra no final da partida, Remo arranca empate fora de casa pela Série B O Leão conquistou um ponto importante na noite deste sábado (13/9), ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, em Goiânia 13.09.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30 Everson cobra justiça após importunação sexual à filha de 13 anos por torcedores do Atlético-MG 15.09.25 8h47