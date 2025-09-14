Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de prerparação na Série B

No futebol atual, cada detalhe faz diferença. No Remo, a nutrição deixou de ser coadjuvante e passou a ocupar papel central na preparação do elenco. Sob a coordenação do nutricionista Pedro Bastos, o clube implantou protocolos rígidos e individualizados para transformar a alimentação em um dos pilares da performance na Série B, evitando desgastes por falta de energia e reduzindo o risco de lesões por excesso. Cada refeição é pensada para oferecer ao atleta o melhor desempenho em campo.

Segundo Pedro, o planejamento segue o princípio da periodização nutricional, com a dieta adaptada conforme a carga de treino e o calendário de jogos. “Nos dias de treino intenso, priorizamos carboidratos complexos, como arroz, batata e massas, para manter os estoques de energia cheios. Em dias mais leves, o foco é na recuperação muscular, aumentando proteínas e vegetais. Também há ajustes individuais: um meio-campista que corre 11 km por jogo precisa de mais energia do que um goleiro, por exemplo”, explicou.

Antes das partidas, a atenção é voltada para garantir energia disponível sem causar desconforto. “Usamos carboidratos de fácil digestão e baixo teor de gordura e fibras, como arroz, mandioca e frango. O atleta já inicia a partida com hidratação adequada, porque até 2% de desidratação já reduz o desempenho físico. E nada é testado no dia do jogo, tudo é experimentado antes nos treinos”, destacou.

No intervalo, a reposição é rápida e específica. “É uma janela curta para repor energia. Nesse momento utilizamos carboidratos de rápida absorção, como isotônicos, frutas ou géis esportivos. Também reforçamos sais minerais, porque a perda de sódio no suor pode comprometer a performance e aumentar o risco de cãibras”, detalhou o nutricionista.

Após os jogos, o foco se volta à recuperação muscular. “O corpo está em estado de catabolismo, de quebra muscular. Por isso entram proteínas de alto valor biológico, como whey, ovos e frango, além de carboidratos para reconstruir os estoques de glicogênio. Também usamos frutas ricas em antioxidantes, como açaí e frutas vermelhas, para controlar inflamação. Já no vestiário temos uma refeição preparada pelo chefe de cozinha, com cardápio elaborado especificamente para acelerar a recuperação pós-jogo”, contou.

Fora das quatro linhas

Se em dias de jogos o protocolo alimentar é rígido e totalmente programado, fora deles a cobrança também existe. Com até dois jogos por semana, treinos diários e viagens constantes, a rotina de um atleta de alto rendimento exige comprometimento total de quem está diretamente envolvido no planejamento do clube.

Por isso, o departamento de nutrição adota medidas que vão além das quatro linhas e devem ser seguidas pelos jogadores. Qualquer falha nessa cadeia alimentar resulta em queda de desempenho e logo é percebida em campo. Manter a disciplina fora do clube, especialmente em viagens, ainda é um desafio. Para lidar com isso, o setor aposta na conscientização.

“O maior desafio é o fator humano: viagens, pressão emocional, cultura alimentar e rotina corrida. O segredo é a educação nutricional. Quando o atleta entende o impacto da alimentação no desempenho e na carreira, ele passa a ser o próprio fiscal da sua rotina. Também fazemos visitas nutricionais às casas dos jogadores, para orientar as famílias sobre alimentação adequada, porque o cuidado precisa continuar fora das dependências do clube”, concluiu Pedro Bastos.