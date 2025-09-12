Vitória do Vila Nova sobre o Remo pode trocar posiçoes de times na Série B; confira O duelo deste sábado vale mais que três pontos; se perder para o time goiano, o Leão Azul se afasta de vez do G4 e começa a ver o sonho do acesso mais distante O Liberal 12.09.25 17h35 No primeiro turno o Leão Azul venceu o duelo contra o Vila por 2 a 0. (Igor Mota / O Liberal) Mais uma vez, o Vila Nova atravessa o caminho dos times paraenses. Nos últimos anos, o Tigre viveu momentos de alegria e de pânico (este em maior quantidade) ao enfrentar a dupla Re-Pa, em especial o Paysandu, que guarda com carinho a final da Copa Verde de 2024. Este ano, porém, o retrospecto é ligeiramente favorável ao time do cerrado, que tem agora o quarto capítulo da saga contra os paraenses. Se vencer o último jogo dos quatro, amplia a vantagem, desconta o revés histórico do ano passado e ultrapassa Remo e Paysandu na tabela da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 2025, o Vila enfrentou e venceu duas vezes o Paysandu, mas perdeu um jogo para o Remo, pela oitava rodada. Desde então, os times seguiram caminhos parecidos, mantendo-se no meio da tabela, com o Remo ligeiramente melhor posicionado. Hoje, o Leão Azul é o quinto colocado, com 38 pontos, três a mais que o Vila, que aparece em 10º lugar, com 35. A grande questão é que o jogo deste sábado é estratégico para ambos. O Remo está três pontos abaixo do quarto colocado e uma vitória não leva o time ao G4, devido ao menor número de vitórias do Leão Azul em relação à Chapecoense. Entretanto, um triunfo deixaria a equipe em posição confortável para brigar pelo retorno ao pelotão de elite na próxima rodada, quando volta a Belém para enfrentar o Atlético-GO. VEJA MAIS Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. O Vila Nova, por sua vez, aparece cinco posições atrás do Remo, mas apenas três pontos distante. Além disso, possui uma vitória a mais. Ou seja, se vencer, troca de posição com o rival azulino e avança para o quinto lugar. Mesmo estando há três jogos sem vitória, o técnico Paulo Turra demonstra confiança no resultado e projeta força total para a partida deste sábado, contando com retornos importantes, como o do volante João Vieira, que estava suspenso. A partida está marcada para as 18h30, no estádio OBA, em Goiânia. 