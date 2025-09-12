Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova

Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia.

Iury Costa
fonte

Nico Ferreira, atacante do Remo. (Foto: Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo finalizou nesta sexta-feira (12) a preparação para a partida contra o Vila Nova-GO, neste sábado, válida pela 26° rodada da Série B do campeonato Brasileiro. Uma vitória, além de emendar a primeira sequência de António Oliveira na Série B, também pode aproximar ainda mais o time azulino do G-4.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em entrevista, o atacante Nico Ferreira falou sobre a preparação do Remo para o confronto com o Vila Nova-GO, neste sábado (13), às 17h, no Estádio OBA, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B.

Nico ressaltou que os treinamentos da semana foram importantes para fortalecer o entrosamento do elenco.

“O trabalho da semana com os companheiros é fundamental para se conhecer melhor. O melhor é sempre o grupo que temos, que é verdadeiramente unido”, afirmou.

VEJA MAIS

image Meia grego do Remo diz que ignorou conselhos para não jogar no Brasil: 'Preferi ver com meus olhos'
O jogador de 34 anos, anunciado na semana passada, já vinha treinando com o elenco e garantiu estar em pena forma física para estrear contra o Vila Nova

image João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte'
Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar

Questionado sobre a expectativa para o jogo, o atacante demonstrou confiança.

 “Sem dúvidas que sim. Nós vamos para Goiânia enfrentar o desafio para buscar os 3 pontos, como sempre fazemos”, disse.

O jogador reforçou a importância da concentração em todas as rodadas.

“Para nós todas as partidas são como finais. Como disse antes, vamos com tudo para buscar os 3 pontos e alcançar a vitória”, completou.

Nico também falou sobre o histórico da torcida azulina nos jogos da Série B, especialmente em Goiânia, onde mais de dois mil torcedores já estiveram. “A torcida é fundamental pra gente, agradecemos muito o apoio e por estar sempre nos acompanhando”, concluiu.

O Remo, atualmente com 38 pontos, ocupa a quinta colocação na Série B, três pontos atrás da Chapecoense, quarta colocada. O Vila Nova, adversário de sábado, é concorrente direto e pode ultrapassar o Leão em caso de vitória. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

