'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. Iury Costa 12.09.25 16h08 Nico Ferreira, atacante do Remo. (Foto: Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo finalizou nesta sexta-feira (12) a preparação para a partida contra o Vila Nova-GO, neste sábado, válida pela 26° rodada da Série B do campeonato Brasileiro. Uma vitória, além de emendar a primeira sequência de António Oliveira na Série B, também pode aproximar ainda mais o time azulino do G-4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista, o atacante Nico Ferreira falou sobre a preparação do Remo para o confronto com o Vila Nova-GO, neste sábado (13), às 17h, no Estádio OBA, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B. Nico ressaltou que os treinamentos da semana foram importantes para fortalecer o entrosamento do elenco. “O trabalho da semana com os companheiros é fundamental para se conhecer melhor. O melhor é sempre o grupo que temos, que é verdadeiramente unido”, afirmou. VEJA MAIS Meia grego do Remo diz que ignorou conselhos para não jogar no Brasil: 'Preferi ver com meus olhos' O jogador de 34 anos, anunciado na semana passada, já vinha treinando com o elenco e garantiu estar em pena forma física para estrear contra o Vila Nova João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte' Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar Questionado sobre a expectativa para o jogo, o atacante demonstrou confiança. “Sem dúvidas que sim. Nós vamos para Goiânia enfrentar o desafio para buscar os 3 pontos, como sempre fazemos”, disse. O jogador reforçou a importância da concentração em todas as rodadas. “Para nós todas as partidas são como finais. Como disse antes, vamos com tudo para buscar os 3 pontos e alcançar a vitória”, completou. Nico também falou sobre o histórico da torcida azulina nos jogos da Série B, especialmente em Goiânia, onde mais de dois mil torcedores já estiveram. “A torcida é fundamental pra gente, agradecemos muito o apoio e por estar sempre nos acompanhando”, concluiu. O Remo, atualmente com 38 pontos, ocupa a quinta colocação na Série B, três pontos atrás da Chapecoense, quarta colocada. O Vila Nova, adversário de sábado, é concorrente direto e pode ultrapassar o Leão em caso de vitória. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b nico ferreira esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente 12.09.25 16h37 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 PANA TACHTSIDIS Meia grego do Remo diz que ignorou conselhos para não jogar no Brasil: 'Preferi ver com meus olhos' O jogador de 34 anos, anunciado na semana passada, já vinha treinando com o elenco e garantiu estar em pena forma física para estrear contra o Vila Nova 11.09.25 19h49 Futebol João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte' Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar 11.09.25 18h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00