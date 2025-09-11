Meia grego do Remo diz que ignorou conselhos para não jogar no Brasil: 'Preferi ver com meus olhos'

O meia grego Pana Tachtsidis foi apresentado oficialmente pelo Remo nesta quinta-feira (11), no Baenão, na última etapa de preparação do clube antes da viagem para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova, sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 26ª da Série B. O jogador de 34 anos, anunciado na semana passada, já vinha treinando com o elenco e garantiu estar em pena forma física para estrear já neste jogo.

A entrevista teve momentos curiosos. Tachtsidis falou em inglês com a ajuda de um tradutor, enquanto alguns jornalistas paraenses tentaram se arriscar no inglês básico. O grego, no entanto, preferiu ouvir as perguntas em português — e, mesmo assim, não entendeu algumas delas.

“Eu estou em muito boa forma, se o técnico precisar para o próximo jogo, estou pronto pra ajudar o time”, disse Pana, que não atua como titular desde março, quando teve poucos minutos em campo pelo Cluj, da Romênia. A temporada 2025 não foi seu melhor ano em números: foram apenas seis partidas, a maioria entrando nos minutos finais.

Apesar da falta de espaço recente na Europa, o meio-campista — que já vestiu camisas de clubes como Torino, Genoa, Nottingham Forest e Olympiacos — garante que o projeto do Remo pesou na decisão.

“Joguei em grandes clubes da Europa, como Torino, Genoa, Nottingham, Olimpiacos. Eu vim pra cá porque vi um projeto interessante. Jogar em uma grande equipe e ajudar ela a subir de divisão me parece muito bom”, afirmou.

O grego também rasgou elogios ao estilo de jogo brasileiro. “Eu joguei com alguns jogadores brasileiros na Europa, são muito técnicos, individualmente também, muito bons em duelos, dribles, são diferentes. Na Europa é mais tático, mais físico”, explicou.

Pana admitiu que ouviu alertas para não aceitar a proposta do Remo, mas decidiu confiar na própria intuição.

“Eu preferi vim com meus próprios olhos como é o futebol aqui no Brasil. Quando recebi a proposta, algumas pessoas disseram pra eu não vim, mas eu decidi vim para ver com meus olhos”, disse.

Questionado sobre suas principais características, o jogador não usou falsa modéstia, destacando seu chute de fora da área, além de um bom cabeceio e da chegada ao ataque. "Eu costumo chegar na área, fazer gols e dar assistências", afirmou, confiante.

O Remo, atualmente com 38 pontos, ocupa a quinta colocação na Série B, três pontos atrás da Chapecoense, quarta colocada. O Vila Nova, adversário de sábado, é concorrente direto e pode ultrapassar o Leão em caso de vitória. A partida será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e promete movimentar ainda mais a briga embolada pelo G4.