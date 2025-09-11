Capa Jornal Amazônia
João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte'

Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar

O Liberal
fonte

João Vieira conhece bem o Clube do Remo, desde os tempos de Paysandu. (Foto: Roberto Corrêa/VNFC)

O volante João Vieira tratou com respeito o próximo adversário do Vila Nova na Série B. Para ele, o Remo chega a Goiânia como um rival de peso na luta pelo acesso, o que torna o duelo deste sábado (13), às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), ainda mais decisivo.

Sabemos que é uma equipe muito forte e com um jogo bem definido. Vamos tentar neutralizar esses pontos para conseguir a vitória, afirmou o jogador, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar. A diferença mínima entre os dois times reforça o caráter de confronto direto no meio da tabela.

João Vieira reconheceu a frustração de ter ficado fora da última partida, contra o Athletic, mas destacou a importância da preparação ao longo da semana para encarar os paraenses.

"Muito ruim ficar fora da partida. Torci ao máximo por uma vitória contra o Athletic. Mas vamos estudar o que temos que evoluir para essa partida importante contra o Remo", disse.

O volante também ressaltou a necessidade de o Vila aproveitar o fator casa diante do torcedor colorado. "É um confronto direto, e com a presença da nossa torcida, que faz a diferença, temos que fazer valer o mando de campo para somar mais estes três pontos", completou.

