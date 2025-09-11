João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte' Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar O Liberal 11.09.25 18h45 João Vieira conhece bem o Clube do Remo, desde os tempos de Paysandu. (Foto: Roberto Corrêa/VNFC) O volante João Vieira tratou com respeito o próximo adversário do Vila Nova na Série B. Para ele, o Remo chega a Goiânia como um rival de peso na luta pelo acesso, o que torna o duelo deste sábado (13), às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), ainda mais decisivo. Sabemos que é uma equipe muito forte e com um jogo bem definido. Vamos tentar neutralizar esses pontos para conseguir a vitória, afirmou o jogador, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar. A diferença mínima entre os dois times reforça o caráter de confronto direto no meio da tabela. VEJA MAIS Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul João Vieira reconheceu a frustração de ter ficado fora da última partida, contra o Athletic, mas destacou a importância da preparação ao longo da semana para encarar os paraenses. "Muito ruim ficar fora da partida. Torci ao máximo por uma vitória contra o Athletic. Mas vamos estudar o que temos que evoluir para essa partida importante contra o Remo", disse. O volante também ressaltou a necessidade de o Vila aproveitar o fator casa diante do torcedor colorado. "É um confronto direto, e com a presença da nossa torcida, que faz a diferença, temos que fazer valer o mando de campo para somar mais estes três pontos", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 vila nova x remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte' Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar 11.09.25 18h45 FUTEBOL Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória 11.09.25 18h42 Futebol Meia segue em tratamento e desfalca o Remo na partida contra o Vila Nova Víctor Cantillo continua no DM azulino e deve ser liberado em aproximadamente duas semanas 11.09.25 17h53 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00