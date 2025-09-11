Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva

O Remo terá pela frente o Vila Nova-GO neste sábado (13), às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. O duelo marca o segundo encontro entre as equipes nesta edição da competição. No primeiro turno, os azulinos venceram por 2 a 0 no Mangueirão, ainda sob o comando de Daniel Paulista.

Segundo dados da plataforma Sofascore, o Tigre apresenta números que chamam a atenção, sobretudo pela disparidade entre ataque e defesa. Enquanto o setor ofensivo aparece com índices discretos, o sistema defensivo figura entre os mais eficientes da Segundona.

Ataque pouco produtivo

O Vila Nova é apenas o 17º colocado no ranking de gols da Série B, com 25 marcados. As estatísticas ofensivas mostram desempenho intermediário: 11º em grandes chances criadas (44), 14º em grandes chances desperdiçadas (23) e média de 16,7 bolas longas certas, que o coloca no 17º lugar do torneio.

Outro ponto que pesa contra a equipe goiana é o baixo aproveitamento na construção das jogadas. O time tem a segunda menor posse de bola da competição (44,5%), além de ocupar a última colocação em passes certos (240,4 de média) e também em dribles bem-sucedidos (5,4).

Defesa consistente e jogo físico

Se o ataque não apresenta números expressivos, a defesa do Vila Nova mostra solidez. O time é líder em interceptações, com média de 9,6 por jogo, além de ocupar a 5ª posição em desarmes (14,8) e a 6ª em cortes (30,4). Outro dado importante é que os goianos aparecem em 5º lugar entre os clubes que mais vezes passaram sem sofrer gols: nove partidas no total.

No entanto, o histórico disciplinar também chama atenção. O Vila é o segundo time com mais expulsões na Série B, com seis cartões vermelhos. Além disso, lidera em faltas cometidas (16 por jogo) e figura como o 4º time que mais concede pênaltis na competição, com cinco infrações dentro da área.

Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (13) às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)