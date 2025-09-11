Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B Iury Costa 11.09.25 17h00 Vila Nova recebe o Remo neste sábado (13), em Goiânia. (Igor Mota / O Liberal) O Remo terá pela frente o Vila Nova-GO neste sábado (13), às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. O duelo marca o segundo encontro entre as equipes nesta edição da competição. No primeiro turno, os azulinos venceram por 2 a 0 no Mangueirão, ainda sob o comando de Daniel Paulista. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo dados da plataforma Sofascore, o Tigre apresenta números que chamam a atenção, sobretudo pela disparidade entre ataque e defesa. Enquanto o setor ofensivo aparece com índices discretos, o sistema defensivo figura entre os mais eficientes da Segundona. Ataque pouco produtivo O Vila Nova é apenas o 17º colocado no ranking de gols da Série B, com 25 marcados. As estatísticas ofensivas mostram desempenho intermediário: 11º em grandes chances criadas (44), 14º em grandes chances desperdiçadas (23) e média de 16,7 bolas longas certas, que o coloca no 17º lugar do torneio. Outro ponto que pesa contra a equipe goiana é o baixo aproveitamento na construção das jogadas. O time tem a segunda menor posse de bola da competição (44,5%), além de ocupar a última colocação em passes certos (240,4 de média) e também em dribles bem-sucedidos (5,4). VEJA MAIS Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos Defesa consistente e jogo físico Se o ataque não apresenta números expressivos, a defesa do Vila Nova mostra solidez. O time é líder em interceptações, com média de 9,6 por jogo, além de ocupar a 5ª posição em desarmes (14,8) e a 6ª em cortes (30,4). Outro dado importante é que os goianos aparecem em 5º lugar entre os clubes que mais vezes passaram sem sofrer gols: nove partidas no total. No entanto, o histórico disciplinar também chama atenção. O Vila é o segundo time com mais expulsões na Série B, com seis cartões vermelhos. Além disso, lidera em faltas cometidas (16 por jogo) e figura como o 4º time que mais concede pênaltis na competição, com cinco infrações dentro da área. Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (13) às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b raio-x vila nova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 Futebol Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana 11.09.25 11h30 Futebol Clube do Remo apresenta lateral Jorge como novo reforço para a Série B Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior 10.09.25 18h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00