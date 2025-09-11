Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana O Liberal 11.09.25 11h30 Treinador foi escolhido como o melhor da rodada (Samara Miranda / Ascom Remo) A vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Amazonas-AM rendeu ao Remo, além da reaproximação do G-4, um lugar de destaque na "seleção da rodada" da Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino foi o clube, ao lado do Coritiba-PR, com mais representantes na escolha, com três jogadores e o treinador António Oliveira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Do lado do Remo, os escolhidos foram o zagueiro Reynaldo e os atacantes Pedro Rocha e Nicolás Ferreira. Já o técnico António Oliveira foi eleito o melhor da rodada. O Paysandu, que perdeu em casa para o Volta Redonda-RJ, não emplacou nenhum atleta. Completaram o time o goleiro Pedro Morisco e Zeca, do Coritiba, Rodrigo, do Criciúma-SC, Douglas Teixeira, do Avaí-SC, Daniel Cabral, do Volta Redonda-RJ, De Pena e Iury Castilho, do Coxa, e Nicolas, ex-Paysandu, que atua no Tigre de Santa Catarina.

Pedro Rocha, artilheiro do campeonato, ainda foi escolhido como o "ferra da rodada", ou seja, o melhor jogador. O atacante foi autor de dois dos três gols azulino na partida contra a Onça-Pintada. O destaque representa o tamanho da vitória azulina fora de casa. O clube estava pressionado pela torcida pela baixa performance do time nos últimos jogos. Além disso, o técnico António Oliveira vinha sendo muito cobrado e chegou a balançar no cargo por conta do baixo aproveitamento em jogos em Belém. No entanto, diante do Amazonas, o português conseguiu manter o bom desempenho e a sua invencibilidade, sendo escolhido como o técnico da 25ª rodada. A escolha é feita por meio das redes sociais e divulgada no perfil oficial da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Remo é o quinto colocado, com 38 pontos, três atrás do quarto lugar, a Chapecoense-SC. Na 26ª rodada, o Leão Azul terá outro compromisso como visitante. O time encara o Vila Nova-GO, no estádio OBA, em Goiânia, no sábado (13), às 18h30. 