João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul Iury Costa 10.09.25 17h16 Contra o Remo, o volante esteve presente em dez jogos oficiais. (Foto: Roberto Corrêa/VNFC) O volante João Vieira volta a ficar à disposição do Vila Nova-GO neste sábado (24), quando a equipe enfrenta o Remo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão automática na rodada anterior, contra o Athletic, e retorna para o clássico regional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com passagem de quase três temporadas pelo Paysandu, João Vieira acumula histórico relevante diante do rival azulino. No período em que defendeu o Papão, entre 2022 e meados de 2024, disputou 124 partidas, marcou dez gols e conquistou duas Copas Verde e dois títulos estaduais. Contra o Remo, o volante esteve presente em dez jogos oficiais, somando três vitórias, cinco empates e duas derrotas, o que dá ao ex-bicolor vantagem no retrospecto direto. VEJA MAIS Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia Remo lidera audiência na Série B e influenciador fica surpreso: 'Vamos lá conhecer os caras' Audiência em jogos do Remo no Canal Desimpedidos bate mais de 180 mil aparelhos conectados No Vila Nova, o meio-campista segue como titular desde o início da temporada, com 40 partidas somadas entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B. A equipe goiana ocupa atualmente a 10ª colocação, com 35 pontos, seis atrás da Chapecoense, última integrante do G-4. Já o Remo aparece em 5º lugar, com 38 pontos. Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (13) às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)