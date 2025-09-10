Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão

Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul

Iury Costa
Contra o Remo, o volante esteve presente em dez jogos oficiais. (Foto: Roberto Corrêa/VNFC)

O volante João Vieira volta a ficar à disposição do Vila Nova-GO neste sábado (24), quando a equipe enfrenta o Remo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão automática na rodada anterior, contra o Athletic, e retorna para o clássico regional.

Com passagem de quase três temporadas pelo Paysandu, João Vieira acumula histórico relevante diante do rival azulino. No período em que defendeu o Papão, entre 2022 e meados de 2024, disputou 124 partidas, marcou dez gols e conquistou duas Copas Verde e dois títulos estaduais.

Contra o Remo, o volante esteve presente em dez jogos oficiais, somando três vitórias, cinco empates e duas derrotas, o que dá ao ex-bicolor vantagem no retrospecto direto.

No Vila Nova, o meio-campista segue como titular desde o início da temporada, com 40 partidas somadas entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B. A equipe goiana ocupa atualmente a 10ª colocação, com 35 pontos, seis atrás da Chapecoense, última integrante do G-4. Já o Remo aparece em 5º lugar, com 38 pontos.

Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (13) às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

