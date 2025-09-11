Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro

O Remo terá pela frente o Vila Nova-GO, fora de casa, adversário que é um concorrente direto por uma das vagas no G4 da Série B e que pode ultrapassar o Leão em caso de vitória. A partida será no Estádio OBA, na cidade de Goiânia (GO), no próximo sábado (13), às 18h30. Para este jogo a equipe do Vila Nova poderá ter alguns retornos ao time titular.

Uma das principais peças da equipe, o volante João Vieira, ex-Paysandu, retorna ao time logo diante do Remo. Vieira cumpriu suspensão na última partida, no empate contra o Athletic-MG e volta ao time titular comandando pelo técnico Paulo Turra.

Outra volta que pode ocorrer na equipe alvirrubra é do goleiro Halls, que também cumpriu suspensão na última rodada, porém, o Camisa 1 do Vila Nova falhou em algumas situações e botou a dúvida na cabeça do treinador, já que parte da torcida pediu a utilização do reserva Kozlinski. A tendência é que Kozlinski seja mantido na equipe diante do Leão Azul.

Outro que pode jogar é o meia Jean Mota, de 31 anos. O atleta está sem condições de atuar desde quando jogou contra a Chapecoense-SC, no dia 1º de setembro. Um dia antes do fechamento da janela de transferência, o jogador rescindiu com o Vitória, que era seu clube de origem, mas também ficou sem contrato com o Vila, já que estava emprestado pelo Vitória. A equipe goiana precisa registrar um novo vínculo com Jean Mota até sexta-feira (19). Caso consiga antecipar tudo esse tramite, o atleta pode retornar contra o Remo.

A equipe goiana segue viva no sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, vaga que o clube deixou escapar algumas vezes nos últimos anos. Atualmente o Tigre ocupa a 10ª colocação na tabela da Série B com 35 pontos, porém, uma vitória diante do Remo, faz o clube goiano ultrapassar o Leão Azul, que possui 38 pontos, mas o Vila Nova possui mais vitórias que o clube paraense.

No primeiro turno, jogando em Belém, no Mangueirão, o Remo venceu a equipe goiana pelo marcador de 2 a 0, com gols de Marcelinho e Régis. Vila Nova x Remo duelam neste sábado (13), às 18h30 e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.