Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro

Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória

Fábio Will
fonte

Vila Nova está de olho no G4 da Série B (Divulgação / "X" @VilaNovaFC)

O Remo terá pela frente o Vila Nova-GO, fora de casa, adversário que é um concorrente direto por uma das vagas no G4 da Série B e que pode ultrapassar o Leão em caso de vitória. A partida será no Estádio OBA, na cidade de Goiânia (GO), no próximo sábado (13), às 18h30. Para este jogo a equipe do Vila Nova poderá ter alguns retornos ao time titular.

Uma das principais peças da equipe, o volante João Vieira, ex-Paysandu, retorna ao time logo diante do Remo. Vieira cumpriu suspensão na última partida, no empate contra o Athletic-MG e volta ao time titular comandando pelo técnico Paulo Turra.

Outra volta que pode ocorrer na equipe alvirrubra é do goleiro Halls, que também cumpriu suspensão na última rodada, porém, o Camisa 1 do Vila Nova falhou em algumas situações e botou a dúvida na cabeça do treinador, já que parte da torcida pediu a utilização do reserva Kozlinski. A tendência é que Kozlinski seja mantido na equipe diante do Leão Azul.

Outro que pode jogar é o meia Jean Mota, de 31 anos. O atleta está sem condições de atuar desde quando jogou contra a Chapecoense-SC, no dia 1º de setembro. Um dia antes do fechamento da janela de transferência, o jogador rescindiu com o Vitória, que era seu clube de origem, mas também ficou sem contrato com o Vila, já que estava emprestado pelo Vitória. A equipe goiana precisa registrar um novo vínculo com Jean Mota até sexta-feira (19). Caso consiga antecipar tudo esse tramite, o atleta pode retornar contra o Remo.

A equipe goiana segue viva no sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, vaga que o clube deixou escapar algumas vezes nos últimos anos. Atualmente o Tigre ocupa a 10ª colocação na tabela da Série B com 35 pontos, porém, uma vitória diante do Remo, faz o clube goiano ultrapassar o Leão Azul, que possui 38 pontos, mas o Vila Nova possui mais vitórias que o clube paraense.

No primeiro turno, jogando em Belém, no Mangueirão, o Remo venceu a equipe goiana pelo marcador de 2 a 0, com gols de Marcelinho e Régis. Vila Nova x Remo duelam neste sábado (13), às 18h30 e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

vila nova x remo

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte'

Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar

11.09.25 18h45

FUTEBOL

Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro

Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória

11.09.25 18h42

Futebol

Meia segue em tratamento e desfalca o Remo na partida contra o Vila Nova

Víctor Cantillo continua no DM azulino e deve ser liberado em aproximadamente duas semanas

11.09.25 17h53

SÉRIE B

Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva

Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B

11.09.25 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

11.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda