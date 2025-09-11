Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória Fábio Will 11.09.25 18h42 Vila Nova está de olho no G4 da Série B (Divulgação / "X" @VilaNovaFC) O Remo terá pela frente o Vila Nova-GO, fora de casa, adversário que é um concorrente direto por uma das vagas no G4 da Série B e que pode ultrapassar o Leão em caso de vitória. A partida será no Estádio OBA, na cidade de Goiânia (GO), no próximo sábado (13), às 18h30. Para este jogo a equipe do Vila Nova poderá ter alguns retornos ao time titular. Uma das principais peças da equipe, o volante João Vieira, ex-Paysandu, retorna ao time logo diante do Remo. Vieira cumpriu suspensão na última partida, no empate contra o Athletic-MG e volta ao time titular comandando pelo técnico Paulo Turra. Outra volta que pode ocorrer na equipe alvirrubra é do goleiro Halls, que também cumpriu suspensão na última rodada, porém, o Camisa 1 do Vila Nova falhou em algumas situações e botou a dúvida na cabeça do treinador, já que parte da torcida pediu a utilização do reserva Kozlinski. A tendência é que Kozlinski seja mantido na equipe diante do Leão Azul. Outro que pode jogar é o meia Jean Mota, de 31 anos. O atleta está sem condições de atuar desde quando jogou contra a Chapecoense-SC, no dia 1º de setembro. Um dia antes do fechamento da janela de transferência, o jogador rescindiu com o Vitória, que era seu clube de origem, mas também ficou sem contrato com o Vila, já que estava emprestado pelo Vitória. A equipe goiana precisa registrar um novo vínculo com Jean Mota até sexta-feira (19). Caso consiga antecipar tudo esse tramite, o atleta pode retornar contra o Remo. A equipe goiana segue viva no sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, vaga que o clube deixou escapar algumas vezes nos últimos anos. Atualmente o Tigre ocupa a 10ª colocação na tabela da Série B com 35 pontos, porém, uma vitória diante do Remo, faz o clube goiano ultrapassar o Leão Azul, que possui 38 pontos, mas o Vila Nova possui mais vitórias que o clube paraense. No primeiro turno, jogando em Belém, no Mangueirão, o Remo venceu a equipe goiana pelo marcador de 2 a 0, com gols de Marcelinho e Régis. Vila Nova x Remo duelam neste sábado (13), às 18h30 e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo vila nova x remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol João Vieira destaca força do Remo em confronto direto pela Série B: 'Time forte' Com 35 pontos, o Vila ocupa a 10ª colocação, apenas três atrás do próprio Remo, que aparece em 5º lugar 11.09.25 18h45 FUTEBOL Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória 11.09.25 18h42 Futebol Meia segue em tratamento e desfalca o Remo na partida contra o Vila Nova Víctor Cantillo continua no DM azulino e deve ser liberado em aproximadamente duas semanas 11.09.25 17h53 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00