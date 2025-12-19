O que Osorio tem a ver com o Leão?

Com ou sem posse de bola, jogo ofensivo. Com bola, jogo vertical. Sem bola, marcação avançada para retomada da bola. Por esse modelo de jogo que exige muito do físico, Juan Carlos Osorio promove permanente rodízio entre os atletas. É do tipo que diz o que pensa, doa a quem doer, mas também é cativante no trato com quem o rodeia. Assim é o técnico colombiano que tem até Copa do Mundo no currículo (seleção mexicana), contratado pelo Remo.

Juan Carlos Osorio tem o nível Série A prometido pelo Leão Azul. Ele atrai respeito ao time e também vai atrair jogadores do nível que o clube está buscando. É uma contratação promissora, mas que vai trabalhar com alguns improvisos na estrutura e no calendário, que pesam contra. Afinal, vai ter três semanas de trabalho para encaixar peças e reajustar o time para às estreias contra o Bragantino no Parazão e Vitória no Brasileirão.

Papão: uma pancada depois da outra

Dívidas fazem o legado das gestões de Maurício Ettinger e Roger Aguilera no Paysandu. Este ano faltou dinheiro porque houve antecipação de verba. As finanças para 2026, já encurtadas pelo rebaixamento à Série C, já estão mais comprometidas porque este ano também houve antecipação. É a roda girando ao contrário.

Até quarta-feira as rescisões de contrato na Justiça já implicavam em cobranças de R$ 8 milhões por descumprimento de obrigações trabalhistas. Ontem Rossi aumentou essa soma para R$ 13 milhões. E outros processos ainda virão. Na horta do Papão as últimas gestões só plantaram "pepinos".

BAIXINHAS

* Além dos R$ 13 milhões cobrados na Justiça por Delvalle, Martinez, Dudu Vieira, André Lima, Leandro Vilela e Rossi, o Paysandu enfrenta na Justiça o processo do técnico Hélio dos Anjos, que cobra R$ 2,5 milhões, e a multa cobrada pela Procuradoria do Ministério do Trabalho, de R$ 1,5 milhão, por atrasos salariais em 2024.

* Qual será o novo clube de Rossi? O Santa Cruz fez aceno para o atleta tão logo conquistou o acesso à Série C. Se for mesmo para o tricolor pernambucano, Rossi será adversário do Papão no campeonato brasileiro. O lateral Reverson e o atacante Marlon também vão deixar o Papão, como o próprio clube está informando.

* Paulinho Curuá, paraense, 28 anos, volante ex-Remo, está no Vettel do Vietnã. O atleta, revelado pelo Tapajós, saiu do Brasil depois de 13 jogos pelo Grêmio Prudente/SP e passagem nula pela Portuguesa de Desportos/SP. No Remo foram 79 jogos e dois gols, de 2021 a 2024.

* Pelo menos em princípio, Esli Garcia nos planos de Daniel Paulista, no Goiás, para 2026. O venezuelano, xodó da torcida do Paysandu no ano passado, foi pífio no Goiás este ano, mas segue vinculado ao clube. Se não se encaixar no time de Daniel Paulista, será disponibilizado para empréstimo.

* Clubes do interior vão ao Parazão com bem menos importados que nas últimas temporadas. Veremos mais paraenses em campo. É o caso do zagueiro santareno Perema, 33 anos, ex-Paysandu, que está no Amazônia. Após sair da Curuzu, Perema esteve no Floresta/CE, Concórdia/SC, Náutico/PE e Aparecidense/GO.

* Com Juan Carlos Osorio, o Remo vai ter que promover os avanços imediatos possíveis nas condições de trabalho. Seguramente, ele vai deixar legado na estruturação. A vinda do técnico colombiano também indica quanto o Remo deve se arrojar na contratação de jogadores.

* Não vingou a redução de estrangeiros na Série A. O limite segue em nove por time. A redução ficou para depois por causa dos muitos gringos com contrato em vigor. Boa notícia para o Leão Azul que já tem alguns e terá mais estrangeiros, com indica a vinda do técnico colombiano.