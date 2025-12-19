Capa Jornal Amazônia
'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

Fábio Will
fonte

Novo técnico do Remo ainda não possui data para desembarcar em Belém. (Gustavo Oliveira/athletico.com.br.)

Manias, superstições e curiosidades sempre fizeram parte do futebol. Assim como o torcedor do Remo evita o azul-claro e o do Paysandu não usa nada em azul-marinho, a rivalidade centenária entre Leão e Papão ganhou mais um capítulo curioso com a chegada do técnico colombiano Juan Carlos Osorio ao Remo. Desta vez, a provocação vem justamente do nome do novo comandante azulino.

 

A contratação de Osorio foi bastante aguardada pela torcida do Remo, principalmente pela demora na definição do treinador que comandará o clube no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, além do currículo internacional do técnico, um detalhe inusitado chamou a atenção dos torcedores: o significado do sobrenome “Osorio”, que pode ser interpretado como “matador de lobos”, justamente o mascote do Paysandu, maior rival do Leão Azul.

De acordo com o site “Dicionário de Nomes Próprios”, o nome “Osorio” possui diferentes interpretações etimológicas, todas carregadas de simbolismo:

“Osorio: significa ‘montanhês’, ‘das montanhas’ ou ‘matador de lobos’. Trata-se de uma variação linguística de Orósio, que deriva do latim Orosius, da terminação ius, associada à ideia de alguém oriundo das montanhas”.

A coincidência repercutiu entre os torcedores azulinos, que passaram a brincar nas redes sociais com o significado do nome do novo treinador.

Experiência internacional e desafio histórico

Juan Carlos Osorio tem 64 anos e construiu uma carreira sólida no futebol internacional. O treinador soma passagens por clubes da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, Egito e México, além de experiências no futebol brasileiro, onde comandou São Paulo-SP e Athletico-PR. No cenário de seleções, Osorio esteve à frente da Seleção Colombiana e foi o técnico da Seleção Mexicana na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia,

Ainda sem data confirmada para chegar a Belém, Osorio assumirá o Remo no principal momento do clube nos últimos 32 anos, marcado pelo retorno à elite do futebol brasileiro. A pré-temporada azulina está prevista para começar no dia 2 de janeiro, no Estádio Baenão.

Calendário cheio e responsabilidade

Em 2026, o Remo terá um calendário intenso. Além do Campeonato Brasileiro da Série A, principal objetivo da temporada, o Leão Azul disputará a Supercopa Grão-Pará, o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa do Brasil. O Brasileirão tem início marcado para o dia 28 de janeiro.

Remo
.
