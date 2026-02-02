Remo x Mirassol segue confirmado para quarta-feira pela Série A Presidente da FPF diz que não há pedido de alteração e afastou rumores de adiamento por compromissos do clube paulista no Paulistão O Liberal 02.02.26 20h04 O confronto entre Remo e Mirassol, válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, está mantido para esta quarta-feira (4). A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em declaração ao portal O Liberal na noite de ontem, afastando qualquer possibilidade de alteração na data da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao longo do dia, circularam rumores de que o jogo poderia ser adiado em razão dos compromissos do clube paulista pelo Campeonato Paulista. A especulação ganhou força após o duelo entre Mirassol e Novorizontino, disputado no último domingo (1º), ser interrompido no segundo tempo por causa da forte chuva na cidade de Mirassol e remarcado para a tarde desta segunda-feira (2). No momento da paralisação, o Novorizontino vencia por 1 a 0. VEJA MAIS Torcida gigante, base pequena: Remo é o clube da Série A com menos sócios adimplentes Mesmo após o acesso e com fama nacional de torcida gigante, Leão soma 5.410 sócios adimplentes e ocupa apenas a 31ª colocação entre clubes das Séries A e B Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio Com a remarcação do jogo do Paulistão, surgiu a possibilidade de o Mirassol não cumprir o intervalo mínimo entre partidas previsto no regulamento das competições nacionais, o que poderia impactar o compromisso contra o Remo pelo Brasileirão. A informação inicial sobre uma eventual mudança foi divulgada pelo jornalista Magno Fernandes, que apontou a chance de o duelo ser transferido para quinta-feira (5). No entanto, segundo Ricardo Gluck Paul, nenhuma solicitação foi feita à FPF ou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para alteração do calendário. Com isso, a tabela segue inalterada, e o jogo permanece confirmado para a data originalmente prevista. A manutenção do confronto também evita impactos no calendário do Remo. Em caso de adiamento, o clube poderia ter o jogo contra o Águia, pela terceira rodada do Campeonato Paraense, remarcado, além de chegar com ajustes forçados à semana do clássico Re-Pa, marcado para domingo (8), pela quarta rodada do Parazão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO 'O Remo precisa pensar grande': Leão apresenta Vivian como novo executivo de futebol Luís Vagner Vivian foi apresentado nesta segunda-feira, em Belém, destacou os desafios do calendário e assume o comando do departamento azulino 02.02.26 19h50 LEVANTAMENTO Torcida gigante, base pequena: Remo é o clube da Série A com menos sócios adimplentes Mesmo após o acesso e com fama nacional de torcida gigante, Leão soma 5.410 sócios adimplentes e ocupa apenas a 31ª colocação entre clubes das Séries A e B 02.02.26 19h13 PARCERIA Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio 02.02.26 18h39 FUTEBOL Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt 02.02.26 17h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11