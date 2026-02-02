Remo x Mirassol segue confirmado para quarta-feira pela Série A

O confronto entre Remo e Mirassol, válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, está mantido para esta quarta-feira (4). A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em declaração ao portal O Liberal na noite de ontem, afastando qualquer possibilidade de alteração na data da partida.

Ao longo do dia, circularam rumores de que o jogo poderia ser adiado em razão dos compromissos do clube paulista pelo Campeonato Paulista. A especulação ganhou força após o duelo entre Mirassol e Novorizontino, disputado no último domingo (1º), ser interrompido no segundo tempo por causa da forte chuva na cidade de Mirassol e remarcado para a tarde desta segunda-feira (2). No momento da paralisação, o Novorizontino vencia por 1 a 0.

Com a remarcação do jogo do Paulistão, surgiu a possibilidade de o Mirassol não cumprir o intervalo mínimo entre partidas previsto no regulamento das competições nacionais, o que poderia impactar o compromisso contra o Remo pelo Brasileirão. A informação inicial sobre uma eventual mudança foi divulgada pelo jornalista Magno Fernandes, que apontou a chance de o duelo ser transferido para quinta-feira (5).

No entanto, segundo Ricardo Gluck Paul, nenhuma solicitação foi feita à FPF ou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para alteração do calendário. Com isso, a tabela segue inalterada, e o jogo permanece confirmado para a data originalmente prevista.

A manutenção do confronto também evita impactos no calendário do Remo. Em caso de adiamento, o clube poderia ter o jogo contra o Águia, pela terceira rodada do Campeonato Paraense, remarcado, além de chegar com ajustes forçados à semana do clássico Re-Pa, marcado para domingo (8), pela quarta rodada do Parazão.