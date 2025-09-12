Capa Jornal Amazônia
Remo

Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo

O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente

Panagiotis Tachtsidis é o mais novo reforço do Leão (Bruno Amâncio / TV Liberal)

O Remo apresentou nesta semana o seu mais novo meia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O grego Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos, chega como opção para o técnico António Oliveira, mas causou um grande “trava-língua” nos torcedores azulinos, que não conseguem pronunciar o nome correto do atleta, que foi chamado de “Taxista”.

A equipe de comunicação do Remo foi ao Ver-o-Peso para saber do torcedor, se ele conseguiria pronunciar o nome do novo jogador azulino, Panagiotis Tachtsidis. Os torcedores responderam e nessas respostas, o grego foi chamado de “Taxista”, gerando comentários nas redes sociais.

Veja alguns comentários:

“Já pode oficializar o apelido de Taxista”

“Nem sei como é que vou xingar ele nos jogos”

“Bora logo arranjar um apelido pra ele”

Panagiotis Tachtsidis foi apresentado oficialmente no Remo na tarde de ontem e chega para ajudar o Leão Azul, na luta pelo acesso à Série A. Experiente, o jogador já defendeu a Seleção da Grécia e passou por vários países, como a Itália, Inglaterra, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Romênia.

