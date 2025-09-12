Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente O Liberal 12.09.25 16h37 Panagiotis Tachtsidis é o mais novo reforço do Leão (Bruno Amâncio / TV Liberal) O Remo apresentou nesta semana o seu mais novo meia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O grego Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos, chega como opção para o técnico António Oliveira, mas causou um grande “trava-língua” nos torcedores azulinos, que não conseguem pronunciar o nome correto do atleta, que foi chamado de “Taxista”. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A equipe de comunicação do Remo foi ao Ver-o-Peso para saber do torcedor, se ele conseguiria pronunciar o nome do novo jogador azulino, Panagiotis Tachtsidis. Os torcedores responderam e nessas respostas, o grego foi chamado de “Taxista”, gerando comentários nas redes sociais. Veja alguns comentários: “Já pode oficializar o apelido de Taxista” “Nem sei como é que vou xingar ele nos jogos” “Bora logo arranjar um apelido pra ele” VEJA MAIS Meia grego do Remo diz que ignorou conselhos para não jogar no Brasil: 'Preferi ver com meus olhos' O jogador de 34 anos, anunciado na semana passada, já vinha treinando com o elenco e garantiu estar em pena forma física para estrear contra o Vila Nova Remo acerta a contratação de meio-campista grego para a sequência da Série B Com direito a anúncio no idioma do novo contratado, o Leão Azul oficializa mais um reforço para brigar entre os primeiros na Série B Panagiotis Tachtsidis foi apresentado oficialmente no Remo na tarde de ontem e chega para ajudar o Leão Azul, na luta pelo acesso à Série A. Experiente, o jogador já defendeu a Seleção da Grécia e passou por vários países, como a Itália, Inglaterra, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Romênia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitória do Vila Nova sobre o Remo pode trocar posiçoes de times na Série B; confira O duelo deste sábado vale mais que três pontos; se perder para o time goiano, o Leão Azul se afasta de vez do G4 e começa a ver o sonho do acesso mais distante 12.09.25 17h35 SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 GREGO TAXISTA? Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente 12.09.25 16h37 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00