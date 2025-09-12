Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B Iury Costa 12.09.25 16h56 Jogador não atua desde a partida contra a Chapecoense na 16° rodada. (Reprodução / Remo TV) O técnico do Remo, António Oliveira, deverá promover mudanças no meio-campo para a partida contra o Vila Nova, marcada para sábado (13), às 18h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Sem Caio Vinícius, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, a principal opção é o retorno de Luan Martins. Recuperado de uma fratura nos ossos sesamoides do pé esquerdo, o volante volta a ficar à disposição depois de quase dois meses afastado. A última vez em que esteve em campo foi contra a Chapecoense, quando marcou o gol de empate azulino em Chapecó. Outra possibilidade é o recuo de Jaderson para a entrada do recém-chegado Nathan Alan. O técnico também conta com Pedro Castro para o setor. VEJA MAIS 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B Segundo o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, mesmo sem atuar há há três meses, o atleta teve boa desenvoltura nos treinos e virou opção. Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (13) às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. No primeiro turno, Remo e Vila Nova se enfrentaram no Mangueirão, com vitória azulina por 2 a 0. Os gols foram marcados por Marcelinho e Régis, ainda sob o comando do técnico Daniel Paulista. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo esportes vila nova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitória do Vila Nova sobre o Remo pode trocar posiçoes de times na Série B; confira O duelo deste sábado vale mais que três pontos; se perder para o time goiano, o Leão Azul se afasta de vez do G4 e começa a ver o sonho do acesso mais distante 12.09.25 17h35 SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 GREGO TAXISTA? Nome do novo reforço do Remo gera dúvidas e torcedores o chamam de 'Taxista'; vídeo O grego Panagiotis Tachtsidis foi apresentado no Baenão e torcedores não conseguem pronunciar o nome do atleta corretamente 12.09.25 16h37 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00