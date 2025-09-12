Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13)

O técnico do Remo, António Oliveira, deverá promover mudanças no meio-campo para a partida contra o Vila Nova, marcada para sábado (13), às 18h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem Caio Vinícius, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, a principal opção é o retorno de Luan Martins. Recuperado de uma fratura nos ossos sesamoides do pé esquerdo, o volante volta a ficar à disposição depois de quase dois meses afastado. A última vez em que esteve em campo foi contra a Chapecoense, quando marcou o gol de empate azulino em Chapecó.

Outra possibilidade é o recuo de Jaderson para a entrada do recém-chegado Nathan Alan. O técnico também conta com Pedro Castro para o setor.

Segundo o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, mesmo sem atuar há há três meses, o atleta teve boa desenvoltura nos treinos e virou opção.

Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (13) às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. No primeiro turno, Remo e Vila Nova se enfrentaram no Mangueirão, com vitória azulina por 2 a 0. Os gols foram marcados por Marcelinho e Régis, ainda sob o comando do técnico Daniel Paulista.

A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)