O Liberal chevron right Esportes chevron right

Operário-PR empata com o Cuiabá e ajuda o Clube do Remo na Série B

O resultado ajudou a 'segurar' o Cuiabá, que não ultrapassou o Leão Azul.

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Amorim marcou o gol que ajudou o Clube do Remo. (Foto: @andreoito / Instagram OFEC)

O estádio Germano Krüger pegou fogo na tarde deste domingo (14), quando em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Operário-PR e Cuiabá fizeram um jogo muito disputado, mas ficaram no empate por 1 a 1.

A primeira etapa foi completamente dominada pelo time visitante, que até abrir o marcador, se mostrava muito eficiente ao ataque. Entretanto, a estratégia de se fechar atrás não deu certo e o time de Ponta Grossa conseguiu o empate.

Com o resultado, o Cuiabá foi a 38 pontos, na sexta colocação, logo atrás do Clube do Remo, 5º colocado com 39 pontos. O Dourado está três pontos atrás do Criciúma, primeiro time na zona de acesso. Do outro lado, com 35, o Operário parou em 11° lugar.

Mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá entrou em campo determinado a buscar o resultado e dominou a primeira etapa. Após acertar a trave aos 13, em cabeçada de David Miguel, o time mato-grossense conseguiu abrir o marcador aos 18, quando Mateusinho bateu escanteio e Nathan cabeceou no ângulo.

O Operário então tentou reagir e até chegou a criar boas chances, principalmente com Rodrigo Rodrigues e Boschilia, mas não encontrou objetividade e foi para o intervalo atrás no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá se fechou atrás e viu o Operário passar a martelar a defesa, dominando a posse de bola e pressionando desde o apito inicial. Porém, o time da casa não conseguiu criar chances reais de gols, barrando na defesa muito bem postada dos visitantes.

Entretanto, a estratégia dos paranaenses surtiu efeito. Aos 32, Daniel Amorim recebeu bola escorada de cabeça e mandou para o fundo do gol, confirmado pelo VAR após longos quatro minutos.

Nos minutos finais, André Dantas recebeu o terceiro amarelo e deixou o Operário com um a menos, mas sem objetividade, o Cuiabá não chegou novamente e o duelo acabou em empate.

As equipes voltam a campo para a 27ª rodada da Série B em datas distintas. Na quinta-feira (18), o Operário vai até à Arena Nicnet para encarar o Botafogo-SP, a partir das 19h, enquanto o Cuiabá joga apenas no domingo (21), quando às 20h30 recebe a Chapecoense, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA:

OPERÁRIO-PR 1 X 1 CUIABÁ

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza (Brenno), Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio (Pedro Vilhena), Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (André Dantas), Daniel Amorim (Kleiton) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Mingotti). Técnico: Alex de Souza.

CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho, Nathan (Bruno Alves), Alan Empereur e David Miguel; Calebe, Denilson (Lucas Mineiro) e Max; Alejandro Martínez (Jader), Juan Christian (Carlos Alberto) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Nathan, aos 18 minutos do primeiro tempo. Daniel Amorim, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Índio, André Dantas e Boschilia (Operário) e Alan Empereur, Denilson e Mateusinho (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO - André Dantas (Operário-PR).

RENDA - R$ 88.160,00

PÚBLICO - 4.215 torcedores.

ÁRBITRO - Marcio dos Santos Oliveira (AL).

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

