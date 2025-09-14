Operário-PR empata com o Cuiabá e ajuda o Clube do Remo na Série B O resultado ajudou a 'segurar' o Cuiabá, que não ultrapassou o Leão Azul. Estadão Conteúdo 14.09.25 18h47 Daniel Amorim marcou o gol que ajudou o Clube do Remo. (Foto: @andreoito / Instagram OFEC) O estádio Germano Krüger pegou fogo na tarde deste domingo (14), quando em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Operário-PR e Cuiabá fizeram um jogo muito disputado, mas ficaram no empate por 1 a 1. A primeira etapa foi completamente dominada pelo time visitante, que até abrir o marcador, se mostrava muito eficiente ao ataque. Entretanto, a estratégia de se fechar atrás não deu certo e o time de Ponta Grossa conseguiu o empate. Com o resultado, o Cuiabá foi a 38 pontos, na sexta colocação, logo atrás do Clube do Remo, 5º colocado com 39 pontos. O Dourado está três pontos atrás do Criciúma, primeiro time na zona de acesso. Do outro lado, com 35, o Operário parou em 11° lugar. VEJA MAIS Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’ O técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo Com gol contra no final da partida, Remo arranca empate fora de casa pela Série B O Leão conquistou um ponto importante na noite deste sábado (13/9), ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, em Goiânia Mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá entrou em campo determinado a buscar o resultado e dominou a primeira etapa. Após acertar a trave aos 13, em cabeçada de David Miguel, o time mato-grossense conseguiu abrir o marcador aos 18, quando Mateusinho bateu escanteio e Nathan cabeceou no ângulo. O Operário então tentou reagir e até chegou a criar boas chances, principalmente com Rodrigo Rodrigues e Boschilia, mas não encontrou objetividade e foi para o intervalo atrás no marcador. Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá se fechou atrás e viu o Operário passar a martelar a defesa, dominando a posse de bola e pressionando desde o apito inicial. Porém, o time da casa não conseguiu criar chances reais de gols, barrando na defesa muito bem postada dos visitantes. Entretanto, a estratégia dos paranaenses surtiu efeito. Aos 32, Daniel Amorim recebeu bola escorada de cabeça e mandou para o fundo do gol, confirmado pelo VAR após longos quatro minutos. Nos minutos finais, André Dantas recebeu o terceiro amarelo e deixou o Operário com um a menos, mas sem objetividade, o Cuiabá não chegou novamente e o duelo acabou em empate. As equipes voltam a campo para a 27ª rodada da Série B em datas distintas. Na quinta-feira (18), o Operário vai até à Arena Nicnet para encarar o Botafogo-SP, a partir das 19h, enquanto o Cuiabá joga apenas no domingo (21), quando às 20h30 recebe a Chapecoense, na Arena Pantanal. FICHA TÉCNICA: OPERÁRIO-PR 1 X 1 CUIABÁ OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza (Brenno), Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio (Pedro Vilhena), Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (André Dantas), Daniel Amorim (Kleiton) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Mingotti). Técnico: Alex de Souza. CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho, Nathan (Bruno Alves), Alan Empereur e David Miguel; Calebe, Denilson (Lucas Mineiro) e Max; Alejandro Martínez (Jader), Juan Christian (Carlos Alberto) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros. GOLS - Nathan, aos 18 minutos do primeiro tempo. Daniel Amorim, aos 32 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Índio, André Dantas e Boschilia (Operário) e Alan Empereur, Denilson e Mateusinho (Cuiabá). CARTÃO VERMELHO - André Dantas (Operário-PR). RENDA - R$ 88.160,00 PÚBLICO - 4.215 torcedores. ÁRBITRO - Marcio dos Santos Oliveira (AL). LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). 