Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

O futebol paraense volta a ter um representante no quadro de arbitragem da FIFA. A árbitra Gleika Oliveira Pinheiro recebeu a chancela da entidade que comanda o futebol mundial e passará a integrar o quadro internacional a partir de 2026.

A informação foi divulgada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e também vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, por meio de suas redes sociais.

O dirigente comemorou a conquista e destacou o orgulho para o Estado do Pará em ter uma árbitra alcançando o mais alto nível da arbitragem mundial.

“Amigos e amigas, compartilho hoje com vocês uma notícia para encher de orgulho: Gleika Oliveira Pinheiro (PA), do quadro de arbitragem da Federação Paraense de Futebol, acaba de ser aprovada para integrar o quadro de arbitragem da FIFA a partir de 2026. Uma conquista enorme para o futebol paraense e para a arbitragem brasileira”, escreveu.

Representatividade e superação

Ricardo Gluck Paul ressaltou a importância simbólica da chegada de uma mulher ao quadro máximo da arbitragem internacional e destacou que a trajetória de Gleika Oliveira é marcada não apenas por investimento técnico, mas também pela superação de barreiras históricas, como o preconceito por ser mulher e por atuar no Norte do país.

“O simbolismo é forte. É uma mulher, formada em uma federação que sempre defendeu, na prática, a inclusão, a igualdade e o enfrentamento ao machismo. Esse resultado é fruto de um trabalho consistente do nosso Time de Arbitragem ao longo dos últimos três anos, com investimentos em capacitação, tecnologia e treinamento, mas, sobretudo, em pessoas — fortalecendo autonomia, confiança e a certeza de que há uma federação sólida ao lado, caminhando junto, com retidão e honestidade de propósito”, afirmou.

Histórico da arbitragem paraense na FIFA

Antes de Gleika Oliveira, a arbitragem do Pará teve como representante no quadro da FIFA o árbitro Dewson Fernando Freitas, que recebeu o escudo internacional em 2015 e permaneceu credenciado pela entidade até 2019.

