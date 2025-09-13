Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’

Após o empate em 1 a 1 com o Vila Nova, neste sábado (13/9), em Goiânia, o técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo. Para o treinador português, a equipe encontrou dificuldades diante de um adversário que impôs um jogo físico, mas soube buscar o resultado até o fim.

“Foi um jogo em que sofremos bastante do ponto de vista físico. O Vila levou a partida para muitos duelos, primeiras e segundas bolas, cruzamentos. Em vários momentos perdemos esses confrontos, principalmente no primeiro tempo. O adversário competiu mais do que jogou, mas mesmo assim conseguimos ter coragem de buscar o empate”, afirmou.

O comandante azulino destacou que, mesmo em um dia abaixo do esperado, o time saiu de Goiânia somando pontos. “Fizemos dois jogos fora de casa seguidos e conquistamos quatro pontos. Hoje não conseguimos jogar como gostaríamos, mas fomos premiados pela coragem. Vale mais somar do que perder. Continuamos a caminhada com a equipe firme na parte de cima da tabela”, disse.

Alterações em campo

Questionado sobre a entrada de Marrony no segundo tempo, o treinador explicou a estratégia. Segundo ele, a substituição não teve caráter defensivo, mas fez parte de um ajuste de estrutura. “Foi uma troca por troca com o Nico, como já tinha acontecido em outro jogo. A partir do momento em que tiramos o Nathan Santos, passamos a construir com três atrás e liberar Marrony e Pedro Rocha pelos corredores. Ofensivamente, ele projetava-se; defensivamente, ajudava a recompor a linha de quatro. Foi uma mudança dentro da normalidade”, explicou.

Invencibilidade fora de casa

Com o resultado, o Remo segue invicto como visitante sob o comando de António Oliveira. O técnico ressaltou que esse aproveitamento tem sido importante para manter o time próximo do G-4, apesar das dificuldades jogando no Mangueirão.

“Desde que cheguei, não perdemos fora. É mérito dos jogadores, que estão a construir uma bonita história. Já jogamos bem e não vencemos; hoje, mesmo não jogando bem, conseguimos empatar. Isso mostra a força e a resiliência da equipe. Estamos em quinto lugar, um ponto atrás do G-4, e temos que continuar nesse caminho”, avaliou.

Próximo desafio no Baenão

O Remo volta a campo diante do Atlético-GO, mas dessa vez a partida será disputada no Baenão, que passa a ser a nova casa azulina na competição. Para António Oliveira, o reencontro com o estádio será fundamental para aumentar o rendimento como mandante.

“Percebo que nosso aproveitamento em casa não tem sido o que gostaríamos, mas agora vamos jogar no Baenão. Estou curioso para viver esse momento, porque sei que a torcida vai transformar o estádio em um caldeirão. Temos que aproveitar esse fator e aumentar nossa força dentro de casa”, disse.

O treinador concluiu reforçando a necessidade de regularidade até o fim da Série B. “Não há jogos fáceis nesta competição. É um campeonato físico, truncado, de muita bola parada. Precisamos continuar somando pontos e aproveitando cada oportunidade. O objetivo é colocar o Remo de volta à elite, mas de forma sólida, para não subir e cair de imediato”.