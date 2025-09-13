Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’ O técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo Da Redação 13.09.25 21h51 Técnico azulino Antônio Oliveira (Igor Mota/ O Liberal) Após o empate em 1 a 1 com o Vila Nova, neste sábado (13/9), em Goiânia, o técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo. Para o treinador português, a equipe encontrou dificuldades diante de um adversário que impôs um jogo físico, mas soube buscar o resultado até o fim. “Foi um jogo em que sofremos bastante do ponto de vista físico. O Vila levou a partida para muitos duelos, primeiras e segundas bolas, cruzamentos. Em vários momentos perdemos esses confrontos, principalmente no primeiro tempo. O adversário competiu mais do que jogou, mas mesmo assim conseguimos ter coragem de buscar o empate”, afirmou. O comandante azulino destacou que, mesmo em um dia abaixo do esperado, o time saiu de Goiânia somando pontos. “Fizemos dois jogos fora de casa seguidos e conquistamos quatro pontos. Hoje não conseguimos jogar como gostaríamos, mas fomos premiados pela coragem. Vale mais somar do que perder. Continuamos a caminhada com a equipe firme na parte de cima da tabela”, disse. Alterações em campo Questionado sobre a entrada de Marrony no segundo tempo, o treinador explicou a estratégia. Segundo ele, a substituição não teve caráter defensivo, mas fez parte de um ajuste de estrutura. “Foi uma troca por troca com o Nico, como já tinha acontecido em outro jogo. A partir do momento em que tiramos o Nathan Santos, passamos a construir com três atrás e liberar Marrony e Pedro Rocha pelos corredores. Ofensivamente, ele projetava-se; defensivamente, ajudava a recompor a linha de quatro. Foi uma mudança dentro da normalidade”, explicou. Invencibilidade fora de casa Com o resultado, o Remo segue invicto como visitante sob o comando de António Oliveira. O técnico ressaltou que esse aproveitamento tem sido importante para manter o time próximo do G-4, apesar das dificuldades jogando no Mangueirão. “Desde que cheguei, não perdemos fora. É mérito dos jogadores, que estão a construir uma bonita história. Já jogamos bem e não vencemos; hoje, mesmo não jogando bem, conseguimos empatar. Isso mostra a força e a resiliência da equipe. Estamos em quinto lugar, um ponto atrás do G-4, e temos que continuar nesse caminho”, avaliou. Próximo desafio no Baenão O Remo volta a campo diante do Atlético-GO, mas dessa vez a partida será disputada no Baenão, que passa a ser a nova casa azulina na competição. Para António Oliveira, o reencontro com o estádio será fundamental para aumentar o rendimento como mandante. “Percebo que nosso aproveitamento em casa não tem sido o que gostaríamos, mas agora vamos jogar no Baenão. Estou curioso para viver esse momento, porque sei que a torcida vai transformar o estádio em um caldeirão. Temos que aproveitar esse fator e aumentar nossa força dentro de casa”, disse. O treinador concluiu reforçando a necessidade de regularidade até o fim da Série B. “Não há jogos fáceis nesta competição. É um campeonato físico, truncado, de muita bola parada. Precisamos continuar somando pontos e aproveitando cada oportunidade. O objetivo é colocar o Remo de volta à elite, mas de forma sólida, para não subir e cair de imediato”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo clube do remo técnico antónio oliveira coletiva de imprensa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PROJEÇÃO Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’ O técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo 13.09.25 21h51 1X1 Com gol contra no final da partida, Remo arranca empate fora de casa pela Série B O Leão conquistou um ponto importante na noite deste sábado (13/9), ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, em Goiânia 13.09.25 20h30 TOCA DO LEÃO Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) 13.09.25 17h45 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 TOCA DO LEÃO Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) 13.09.25 17h45 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30