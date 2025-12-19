Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Sem CT, Remo decide fazer pré-temporada de 2026 em Pernambuco

O Leão Azul vai encarar uma viagem de aproximadamente1.650 km até o CT do Retrô, na Grande Recife, onde treinará entre 3 e 17 de janeiro, às vésperas da decisão da Supercopa Grão-Pará

O Liberal
fonte

A delegação azulina viajará ao nordeste para cumprir pré-temporada. (Samara Miranda/Ascom Remo)

O Clube do Remo realizará a pré-temporada de 2026 fora do estado do Pará. A diretoria confirmou que os primeiros trabalhos do elenco azulino acontecerão no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco, a partir do dia 3 de janeiro. A apresentação de atletas, comissão técnica e dirigentes está marcada para as 19h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

As atividades seguirão até o dia 17 de janeiro, véspera da estreia oficial na temporada, quando o Remo enfrenta o Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará. O período será dedicado à preparação física, tática e ao início do entrosamento do grupo que disputará as competições do próximo ano, incluindo o Parazão e a Série A. Ambas começam já em janeiro de 2026.

VEJA MAIS

image Guto Ferreira detalha saída do Remo após acesso histórico
Campeão do acesso à Série A, técnico afirma que decisão foi profissional e sem ressentimentos

image Saiba como foi o último trabalho de Juan Carlos Osorio antes de acertar com o Remo
Sem clube desde março, treinador colombiano chega ao Baenão após passagem irregular pelo Tijuana, do México

image Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'
Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

A decisão de realizar a pré-temporada fora de Belém ocorre em função das obras estruturais em andamento no estádio Banpará Baenão, que inviabilizam o uso pleno da estrutura neste início de temporada. Com isso, o clube optou por buscar um local que oferecesse melhores condições de trabalho.

Além disso, o Centro de Treinamento do clube, localizado em Outeiro,  ainda não dispõe de qualquer estrutura para trabalhos, mesmo faltando cerca de 1 mês para a estreia do time na Série A do Brasileirão. Por outro lado, o CT do Retrô é considerado um dos mais modernos do país e foi escolhido por garantir infraestrutura adequada ao elenco azulino no início de 2026. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Sem CT, Remo decide fazer pré-temporada de 2026 em Pernambuco

O Leão Azul vai encarar uma viagem de aproximadamente1.650 km até o CT do Retrô, na Grande Recife, onde treinará entre 3 e 17 de janeiro, às vésperas da decisão da Supercopa Grão-Pará

19.12.25 16h17

Futebol

Guto Ferreira detalha saída do Remo após acesso histórico

Campeão do acesso à Série A, técnico afirma que decisão foi profissional e sem ressentimentos

19.12.25 15h53

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Futebol

Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier'

Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral

30.01.23 11h34

MENSAGEM

'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade

Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo

09.10.22 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda