Sem CT, Remo decide fazer pré-temporada de 2026 em Pernambuco O Leão Azul vai encarar uma viagem de aproximadamente1.650 km até o CT do Retrô, na Grande Recife, onde treinará entre 3 e 17 de janeiro, às vésperas da decisão da Supercopa Grão-Pará O Liberal 19.12.25 16h17 A delegação azulina viajará ao nordeste para cumprir pré-temporada. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo realizará a pré-temporada de 2026 fora do estado do Pará. A diretoria confirmou que os primeiros trabalhos do elenco azulino acontecerão no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco, a partir do dia 3 de janeiro. A apresentação de atletas, comissão técnica e dirigentes está marcada para as 19h. As atividades seguirão até o dia 17 de janeiro, véspera da estreia oficial na temporada, quando o Remo enfrenta o Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará. O período será dedicado à preparação física, tática e ao início do entrosamento do grupo que disputará as competições do próximo ano, incluindo o Parazão e a Série A. Ambas começam já em janeiro de 2026. A decisão de realizar a pré-temporada fora de Belém ocorre em função das obras estruturais em andamento no estádio Banpará Baenão, que inviabilizam o uso pleno da estrutura neste início de temporada. Com isso, o clube optou por buscar um local que oferecesse melhores condições de trabalho. Além disso, o Centro de Treinamento do clube, localizado em Outeiro, ainda não dispõe de qualquer estrutura para trabalhos, mesmo faltando cerca de 1 mês para a estreia do time na Série A do Brasileirão. Por outro lado, o CT do Retrô é considerado um dos mais modernos do país e foi escolhido por garantir infraestrutura adequada ao elenco azulino no início de 2026.