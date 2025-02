Flamenguistas do Maranhão enfrentam sete horas de viagem para ver time em Belém

Maioria no Estádio Mangueirão neste domingo (2) para a final da Supercopa Rei, entre Botafogo-RJ e Flamengo, a torcida rubro-negra fez a festa no estacionamento do Olímpico do Pará. Um dos grupos mais animados era do empresário Renato Filho, de 42 anos, que saiu do Maranhão e enfrentou mais de sete horas de viagem até Belém para ver o time do coração.

Idealizador da caravana que saiu do estado vizinho, Renato falou do esforço para estar na partida, além de elogiar a capital paraense. “Fizemos uma viagem de sete horas. A gente é apaixonado por futebol, apaixonado pela ração rubro-negra, a gente fez um esforço para estar nesse jogo, que nós vamos ganhar se Deus quiser. Belém é uma cidade maravilhosa, acolhedora e de pessoas bonitas”, afirmou o empresário.

