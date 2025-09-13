Capa Jornal Amazônia
Com gol contra no final da partida, Remo arranca empate fora de casa pela Série B

O Leão conquistou um ponto importante na noite deste sábado (13/9), ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, em Goiânia

Da Redação
fonte

A partida foi realizada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (Roberto Corrêa / VNFC)

O Clube do Remo conquistou um ponto importante na noite deste sábado (13), ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A partida foi válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

O Vila Nova começou melhor, impondo pressão desde os minutos iniciais. Com Igor Henrique e Dodô, o time goiano arriscou finalizações que, apesar de levarem perigo, saíram pela linha de fundo. O Remo respondeu em jogada de João Pedro, que finalizou de primeira e obrigou o goleiro Halls a fazer boa defesa — foi a única chegada efetiva dos azulinos na etapa inicial.

O Tigre seguiu no ataque e criou novas oportunidades com João Vieira e Guilherme Parede, mas em ambas as tentativas a pontaria não estava calibrada. Assim, o placar seguiu em branco até o intervalo.

Segundo tempo

Na etapa final, o jogo ficou mais movimentado. O Remo chegou ao empate em um lance de azar para os donos da casa: Pedro Rocha cobrou falta na área e Júnior Todinho, ao tentar afastar de cabeça, acabou desviando contra o próprio gol, deixando tudo igual no OBA.

O Vila Nova ainda balançou as redes com Elias, mas o lance foi anulado pela arbitragem, que marcou impedimento de André Luís na jogada anterior. O árbitro determinou quatro minutos de acréscimo, mas nenhuma das equipes conseguiu alterar o marcador, que terminou em 1 a 1.

Ficha técnica

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Elias, Guilherme Parede e Gabriel Poveda.

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Diego Hernandez; Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro.

