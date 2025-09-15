FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação O Liberal 15.09.25 19h15 FPF terá eleição no próximo mês (Akira Onuma/ Arquivo O Liberal) No último final de semana a Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou uma Assembleia Geral, no Salão Nobre da Tuna Luso Brasileira, em Belém, para debater e votar mudanças no estatuto da instituição. Um dos pontos acatados em votação foi a ampliação de cargos de vice-presidentes. Com a presença de mais de 75% dos clubes filiados presentes, obtendo quórum, a Assembleia Geral ocorreu de forma tranquila e foi permitida que alguns pontos fossem votados para atualização do estatuto da instituição que comanda o futebol paraense. Uma das propostas que mais chamou atenção foi o aumento de cargos de vice-presidentes, que saiu de dois para cinco. Essa mudança foi aprovada com intuito de melhorar a distribuição das funções na FPF, para que a instituição possa chegar em todos os lugares do Estado e atender as demandas de cada filiado. Além o aumento no número de vice-presidentes, foi votado que os dirigentes que exercem gestões consecutivas como o cargo de vice-presidente, terá o direito de concorrer à presidência e assim tendo uma renovação nas lideranças da FPF. A Assembleia Geral contou com a presença de vários dirigentes, que formaram a mesa diretiva, como o presidente da instituição, Ricardo Gluck Paul, seu vice, Ricardo Oliveira, o diretor jurídico André Cavalcante, além do secretário executivo José Ângelo Miranda e o diretor de registro Juarez Scotta. O atual presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, deve lançar nova chapa para concorrer ao cargo. A eleição da Federação está confirmada para o dia 2 de outubro e, pode ocorrer o pleito com chapa única. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu jornal amazônia fpf futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B CRB e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.09.25 20h30 FUTEBOL FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação 15.09.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Brasileirão Bahia e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.09.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B Ferroviária e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35