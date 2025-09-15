Capa Jornal Amazônia
FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais

Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação

O Liberal
fonte

FPF terá eleição no próximo mês (Akira Onuma/ Arquivo O Liberal)

No último final de semana a Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou uma Assembleia Geral, no Salão Nobre da Tuna Luso Brasileira, em Belém, para debater e votar mudanças no estatuto da instituição. Um dos pontos acatados em votação foi a ampliação de cargos de vice-presidentes.

Com a presença de mais de 75% dos clubes filiados presentes, obtendo quórum, a Assembleia Geral ocorreu de forma tranquila e foi permitida que alguns pontos fossem votados para atualização do estatuto da instituição que comanda o futebol paraense. Uma das propostas que mais chamou atenção foi o aumento de cargos de vice-presidentes, que saiu de dois para cinco.

Essa mudança foi aprovada com intuito de melhorar a distribuição das funções na FPF, para que a instituição possa chegar em todos os lugares do Estado e atender as demandas de cada filiado. Além o aumento no número de vice-presidentes, foi votado que os dirigentes que exercem gestões consecutivas como o cargo de vice-presidente, terá o direito de concorrer à presidência e assim tendo uma renovação nas lideranças da FPF.

A Assembleia Geral contou com a presença de vários dirigentes, que formaram a mesa diretiva, como o presidente da instituição, Ricardo Gluck Paul, seu vice, Ricardo Oliveira, o diretor jurídico André Cavalcante, além do secretário executivo José Ângelo Miranda e o diretor de registro Juarez Scotta.

O atual presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, deve lançar nova chapa para concorrer ao cargo. A eleição da Federação está confirmada para o dia 2 de outubro e, pode ocorrer o pleito com chapa única.

esportes

remo

paysandu

jornal amazônia

fpf

futebol

